Rufián afirma que "parte del poder judicial intentará por todos los medios" no aplicar la amnistía

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que "hay una parte del poder judicial que intentará por todos los medios no solamente tumbarla", sino también no aplicar la amnistía.

"Vamos a ver cosas bastante bestias en la línea de lo que hemos visto estos últimos años. Pero estamos preparados. ERC no puede cambiar el poder judicial, pero se lo podemos poner difícil y en eso estamos", ha asegurado en una entrevista en el diario 'El País' recogida por Europa Press este domingo.

Preguntado textualmente por si ERC va a enmendar en algo sustancial la ley o permitirá que Junts la retoque en temas relativos a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol, ha respondido que mientras sea portavoz del partido, "ERC no apoyará ninguna iniciativa para que los corruptos se libren de sus corruptelas".

"No nos cerramos a mejorar cualquier ley, pero no presentaremos enmiendas condenadas al fracaso. No entraremos en esa especie de artificio teatral de intentar hacer ver que estamos muy enfadados y presentamos una enmienda. Si no se aprueba por todos, no la presentaremos", ha explicado.

Preguntado por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les genera más confianza en este mandato, ha respondido: "Lo único bueno de Sánchez y la actual dirección del PSOE es que si tienes suficiente fuerza, puedes llegar a negociarlo todo. Aquí ya nadie va a ganar por mayoría absoluta ni va a renunciar a gobernar si puede".

Para Rufián, la actual legislatura tiene una particularidad respecto a la anterior, que es que "un partido de centroderecha como Junts está dentro de la ecuación", ante lo que ha augurado que habrá dos ejes: uno protagonizado por Sumar, Podemos, Bildu, BNG y ERC, y otro por PNV y Junts.

"En Catalunya hay tabús, hay quien no se atreve a decir que Junts es de derechas. Yo lo digo y me siento orgulloso de que haya un partido de derechas independentista, porque si no, no podremos culminar un proceso político tan complicado como el que se vive en Catalunya", ha añadido.

RELACIÓN CON PODEMOS

Preguntado por si podría haber alguna colaboración con Podemos para las elecciones europeas, ha asegurado que le encantaría, pero que hay muchas maneras de colaboración, recordando que "no sería la primera vez que hay coaliciones europeas similares en cuanto a formaciones políticas diferentes".

Ha dicho que ERC y Podemos tienen mucho en común y que líderes del partido morado, como Irene Montero, Ione Belarra o Lilith Verstrynge tienen aún un recorrido político brutal, y ha calificado de "injustas y falsas las calificaciones de tránsfugas a los diputados de Podemos".