Ruanda dice que el informe de Francia sobre el genocidio es "un paso importante hacia una comprensión común"

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha aplaudido la publicación del 'Informe Duclert' en Francia, que contempla el papel de París durante el genocidio de 1994, y ha resaltado que se trata de "un paso importante hacia una comprensión común sobre lo sucedido".

El informe, de casi un millar de páginas, critica al anterior Gobierno francés de François Mitterrand (1981-1995) por su "ceguera" frente al "régimen racista, corrupto y violento" del presidente hutu, Juvénal Habyarimana. La investigación matiza que si bien existe una "responsabilidad abrumadora" e "intelectual" de París, no así "complicidad".

El Gobierno de Francia procedió además el miércoles a desclasificar documentos relacionados con la situación de Ruanda entre 1990 y 1994, incluidos archivos del expresidente francés y de su entonces primer ministro, Edouard Balladur.

Kagame ha indicado durante un discurso en conmemoración del 27º aniversario del genocidio que el informe "supone un cambio" y "muestra el deseo, incluso de los líderes de Francia, de avanzar con una buena comprensión de lo que pasó". "Nos van a presentar el informe. He sido informado de ello. Es algo bueno", ha sostenido.

"El informe demuestra que el (ex) presidente Miterrand y sus asesores cercanos sabían que un genocidio contra los tutsis estaba siendo planeado por sus aliados en Ruanda", ha dicho el presidente, quien ha criticado que "pese a este conocimiento, Miterrand decidió seguir apoyándolos porque creía que era necesario para la posición geopolítica de Francia".

Así, ha lamentado que "las vidas ruandesas fueran meros peones en juegos geopolíticos" y ha criticado "el esfuerzo durante décadas por parte de ciertos funcionarios franceses para encubrir sus responsabilidades", antes de agregar que esto "ha causado un daño significativo".

"La historia fue falsificada para promover la mentira del llamado doble genocidio, incluido el 'Informe Mapping'", ha argüido, al tiempo que ha recordado que "se lanzaron casos fraudulentos en tribunales europeos" contra oficiales tutsis a partir de esta argumentación, que buscaba quitar peso a la responsabilidad de los líderes del Poder Hutu en el genocidio.

"Esto no pasó sólo en Francia", ha dicho el mandatario ruandés, quien ha incidido que "incluso otras capitales de esos países desarrollados han tenido casos que se han alargado 15 años". "Hay lugares en los que hay cuatro o cinco sospechosos de genocidio, con casos muy claros. Hemos hablado con los países que les acogen. Les hemos rogado (su extradición)", ha revelado.

De esta forma, Kagame ha apuntado que las autoridades ruandesas propusieron que fueran juzgados en dichos países. "Si tienen un problema con nuestros tribunales, no lo tienen con los suyos propios. Incluso tras esa petición, hubo excusas para no actuar", ha puntualizado.

Kagame ha confirmado además que las investigaciones llevadas a cabo en Ruanda "van en la misma dirección" que las reveladas por el 'Informe Duclert'. "Lo importante es seguir trabajando para documentar la verdad", ha recalcado, tal y como ha recogido el diario 'The New Times'.

Por otra parte, ha recordado que la palabra genocidio "no fue inventada" por los ruandeses y ha criticado que haya gente que no quiera hablar de un genocidio en el país "porque murieron 'cascos azules', extranjeros, hutus, todo el mundo fue asesinado".

"Incluso si esos fueran los hechos, ¿cómo impide eso aislar este caso y tratarlo como debería ser abordado? Luego ya se presentan otras listas de casos que abordar. No dudo de la capacidad de esta gente para la lógica. Es otra cosa", ha zanjado el presidente ruandés.

Kagame ha dicho además que "una nueva generación de ruandeses en la diáspora, un grupo muy pequeño y que no tiene responsabilidad personal en lo ocurrido en 1994, sacan conclusiones de estas historias para reciclar la ideología genocida como una crítica a la gobernanza y los Derechos Humanos".

"Amigos, pueden contar cualquier mentira sobre mí, sois libres de hacerlo. Podéis acumular una tonelada de mentiras, que no me cambiará. No cambiará que este país sea lo que quiere ser. No importan las mentiras", ha resaltado, antes de lamentar que "las mentiras se conviertan en hechos y las víctimas se conviertan en villanos".

"Actos de terrorismo son presentados como expresiones de oposición y disidencia, mientras que la respuesta de Ruanda es objeto de críticas. No nos importa ser criticados por hacer lo que tenemos que hacer y creer que tenemos que hacerlo ante estos actos contra nosotros", ha zanjado.

Alrededor de 800.000 ruandeses, la inmensa mayoría de ellos tutsis y hutus moderados, fueron asesinados por extremistas hutu durante cerca de tres meses en 1994. A día de hoy todavía se están descubriendo fosas comunes, especialmente desde que los condenados que han cumplido sus penas han aportado información sobre el lugar en el que enterraron o abandonaron a sus víctimas.