Rosa María Mateo, la administradora de los escándalos y las bajas audiencias

La entrevista de este miércoles a Arnaldo Otegi en Radio Televisión Española ha vuelto a generar una gran polémica. PP, Ciudadanos y Vox no han tardado en pedir la dimisión de la administradora única, Rosa María Mateo. Una administradora que está siendo cuestionada de forma constante por su formas de actuar y las bajas audiencias de la casa.

A medida que pasan los meses, los informativos de Televisión Española van perdido cada vez más audiencia. Un hecho que la administradora única de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, admitió hace varios meses. La propia Mateo señaló que las audiencias de TVE son "flojas", aunque defendió que ahora es una televisión "mucho más libre" y que ofrece información política "absolutamente aséptica".

"Las audiencias usted dice que son flojas. Pues es verdad, no tenemos unas audiencias muy grandes, pero lo que me llega a mí de la gente de la calle es que cómo gustan ahora los telediarios. No es un baremo fiable, pero es lo que dice la gente de la calle", llegó a señalar Rosa María Mateo ante las críticas que mostraron tanto Partido Popular como Ciudadanos por la caída de la audiencia que mostraban los servicios informativos de RTVE.

"La viabilidad económica para 2019 está garantizada con este presupuesto y también la sostenibilidad a medio plazo del servicio de radiodifusión pública, prestado de acuerdo con la Ley que nos rige", concluyó la administradora del ente pública. Pero las audiencias no son el único punto negativo que ha traído consigo Rosa María Mateo. La administradora también ha sido la causa de generación de varias polémicas de gran calado.

Momentos polémicos

La Administradora única de RTVE contrató la serie donde trabaja su marido aprovechando la ausencia absoluta de controles parlamentarios a la Corporación por la disolución de la Comisión Mixta de RTVE. Una serie que, como había quedado demostrado, se había retirado de la parrilla de RTVE por sus bajos datos de audiencia.

Además, recientemente “rescató” a Maxim Huerta. El que fuera durante siete días ministro de cultura y deporte en el gobierno de Sánchez, y que tuvo que abandonar a raíz del escándalo causado por haber defraudado más de 200.000 euros a Hacienda. Tras su salida, pasó varios meses fuera de los focos. Una ausencia que rompió al aparecer por sorpresa en los premios Goya y días después en varias entrevistas donde aseguró haber vivido un calvario mediático por su escándalo. Rosa María Mateo lo ha recatado para ponerlo al frente de uno de los programas con los que la cadena pública intentará salvar la época veraniega.

Otro momento sonado fue el apoyo de RTVE a la entrevista que realizó el periodista Jordi Évole al presidente Nicolás Maduro en su programa 'Salvados', de La Sexta, que levantó muchas críticas. La televisión pública mostró a través del presentador Xabier Fortes en el programa 'Los Desayunos de TVE' su apoyo a Évole, tachando la polémica por la entrevista como algo "totalmente surrealista". Las críticas por esto último tampoco se hicieron esperar.