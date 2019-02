La comparación de Herrera que deja en evidencia a Rosa María Mateo

La administradora única provisional de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, ha admitido este jueves que las audiencias de TVE son "flojas", si bien ha defendido que ahora es una televisión "mucho más libre" que ofrece información política "absolutamente aséptica".

Así lo manifestó durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, en la que detalló las cuentas de la corporación pública para este año. "Las audiencias usted dice que son flojas. Pues es verdad, no tenemos unas audiencias muy grandes, pero lo que me llega a mí de la gente de la calle es que cómo gustan ahora los telediarios. No es un baremo fiable, pero es lo que dice la gente de la calle", respondió a las críticas de PP y Cs por la caída de la audiencia.

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha respondido a la 'jefa' provisional de RTVE. "Rosa María Mateo usa el mismo método que Tezanos. Ahora se entiende todo. El método Tezanos también llega a las encuestas televisivas", ha dicho con fina ironía.

En el tiempo de tertulia, el exdirector de los Servicios Informativos de TVE José Antonio Álvarez Gundín ha recordado a Rosa María Mateo que las noticias han perdido un millón de espectadores en seis meses. "A este paso no va a haber gente por la calle que se le acerque para decirle que están haciendo unos informativos estupendos. Porque no es verdad. No se está haciendo un buen trabajo, lamentablemente", ha razonado ante Herrera.

¡Según el informe de Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media, Antena 3 se convirtió en 2018 en el líder en los informativos con 1.911.000 espectadores de audiencia media en la ponderación de todas las ediciones. La segunda plaza, con 1.881.000 espectadores de media, fue para Telecinco. La cadena de Mediaset tiene además el informativo más visto: el de Pedro Piqueras de lunes a viernes a las 21.00 horas (2.411.000 espectadores de media). En tercera posición se situaron los informativos de La 1 con 1.871.000 espectadores de media. Una bajada muy notable puesto que a principios de año, TVE lideraba con casi 100.000 espectadores más de media.

