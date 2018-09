Rivera: "El mejor referéndum sobre los toros es si decides ir o no"

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, cree que "el mejor referéndum sobre los toros es si decides ir o no", respondiendo de esta forma a lo expresado por Pablo Iglesias la pasada semana.

En una entrevista en el programa de AR en Telecinco, el mismo espacio donde se pronunció el líder de Podemos, Rivera ha dicho que, por un lado, "lo primero que tendrá que hacer Iglesias es convencer a Errejón, que ha dicho que no quiere hacer ningún referéndum y que no es un problema para él".

Y por otro, considera que "la tauromaquia es un espectáculo de los que hay en este país que en un futuro cada vez menos gente joven posiblemente irá a verlo".

Por tanto, para el presidente de Ciudadanos "hay dos opciones: hacer un dercretazo y cerrar plazas, o que la ciudadanía decida si va o no va a un espectáculo regulado, que paga impuestos, que tiene empleo".

"Yo no soy taurino, pero no soy prohibicionista", ha continuado Rivera, quien ha insistido en que "la sociedad decide en cada momento", y está "convencido que hay votantes de todos los partidos que le gustan, que no le gustan, que los odian, que les da igual".

Así, el líder de Ciudadanos pide "respeto, libertad y que la sociedad decida".

"Si mañana los toros, sin subvenciones porque no creo que haya que subvencionarlos, desaparecen porque la sociedad dice basta, pues ese será el referéndum. Pero en un decreto no lo veo", ha concluido.