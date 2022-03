El riesgo muy alto por covid 'muta' de 250 de incidencia a 2.500: "Es una forma de autoengaño"

Sanidad ha cambiado el baremo para valorar el riesgo de transmisión de covid-19 en nuestro país. Tal y como consta en la actualización de la estrategia para controlarla pandemia de covid-19 tras la fase más grave de la sexta ola, la franja de riesgo muy alto se sitúa por encima de los 2.500 casos por 100 mil habitantes.

Indicadores para la valoración del riesgo del Ministerio de Sanidad en la actualización del 23 de marzo de 2022, con el riesgo alto a partir de los 2.500 casos por 100 mil habitantesMinisterio de Sanidad





Con la llegada de la pandemia a nuestro país, Sanidad decidió establecer el riesgo muy alto a partir de los 250 casos por 100 mil habitantes. A finales del año pasado, se decidió subir a los 500.

Indicadores para la valoración del riesgo del Ministerio de Sanidad en la actualización del 29 de noviembre de 2021.Ministerio de Sanidad

Indicadores para la valoración del riesgo del Ministerio de Sanidad tras el inicio de la pandemia, establecido el riesgo alto por encima de los 250 casos por 100 mil habitantesMinisterio de Sanidad









Con la sexta ola superada, en la que se ha llegado a estar cerca de los 3.500 casos, la decisión de Sanidad ha sido muy criticada en redes sociales, donde los usuarios han alegado que la pandemia sigue entre nosotros y que un cambio de baremo no supone, en ningún caso, que el virus haya concluido.

El epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña, ha contado a COPE que este cambio "no tiene justificación". A su juicio, es una forma "de autoengaño" y en realidad "supone hacer trampa en solitario". Acuña ha apuntando que estos riesgos de infección "se miden por la incidencia en términos absolutos" y que está fuera de lugar estar modificando el riesgo de infección "por la variabilidad que se va teniendo a lo largo de las distintas olas". Por ello, el exdirector de la OMS considera que "no tiene ninguna solidez de salud pública ni epidemiológica".

Daniel López Acuña que el riesgo "sigue siendo el mismo" e interpreta esta última decisión como una forma "de decirnos que no hay problema cuando sí lo hay". El epidemiólogo no alcanza a comprender cómo podemos pasar de un día para otro a tener un riesgo alto de incidencia o no solo porque "hemos cambiado el color del semáforo".

El exdirector de la OMS ha querido dejar claro que la incidencia de nuestro país (436,54 casos por 100 mil habitantes según la última actualización de datos del pasado 22 de marzo) sigue implicando, a día de hoy, "una transmisión comunitaria". La realidad, a su juicio, es que "no hay justificación para introducir este cambio". López Acuña creo que "no deberíamos estar perdiendo el tiempo en maquillar situaciones que no son maquillables".

López Acuña considera fundamental centrarse en la vacunación de todas aquellas personas y grupos de edad que no han recibido la dosis de refuerzo o incluso la pauta completa. "Tenemos que entender que si no queremos altas incidencias, que aunque nos den casos con menos letalidad, vamos a tener una mortalidad incrementada por el aluvión de casos" como ya ocurrió con la sexta ola, ha recordado. Además, el epidemiólogo ha pedido mantener las medidas de protección y ha criticado la decisión de Sanidad de eliminar las cuarentenas a los casos positivos asintomáticos. "Solo nos llevará a incidencias incrementadas que nos generarán más casos, más riesgo de presión asistencial, más riesgo de covid persistente y todo por cambiar el baremo del color del semáforo", ha lamentado el epidemiólogo.

"No tiene lógica, solidez ni tampoco ningún sentido de salud pública", ha reiterado.