Sánchez, tras ser propuesto candidato a la investidura: "Todo lo que haga será dentro de la Constitución"

El Rey ha decidido proponer al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para que se someta a un nuevo debate de investidura en el Congreso tras la derrota de la candidatura del 'popular' Alberto Núñez Feijóo.

Así lo acaba de comunicar la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol en rueda de prensa después de que se lo comunicara el Jefe del Estado en el Palacio de La Zarzuela.

Armengol deberá poner ahora fecha a esta segunda sesión de investidura de la legislatura, pero lo hará tras conversar con el candidato socialista y teniendo en cuenta la agenda Armengol deberá poner ahora fecha a esta segunda sesión de investidura de la legislatura, pero lo hará tras conversar con el candidato socialista y teniendo en cuenta la agenda.

MADRID, 03/10/2023.- El rey Felipe VI (i) recibe al líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su llegada al encuentro celebrado este martes en el Palacio de La Zarzuela en el marco de la ronda de contactos para designar nuevo candidato al Gobierno de España. EFE/ Juanjo Guillén POOL





"Me siento honrado"

El candidato al nuevo debate de investidura y presidente del Gobierno en funciones ha asegurado que "me siento honrado" de poder acudir a esta nueva investidura.

Sánchez asegura que los ciudadanos "rechazaron el pasado 23J al señor Feijóo y apostaron por un gobierno progresista de PSOE y Sumar" y ha anunciado que "voy a comenzar una ronda de contactos con todas las fuerzas del Congreso, excepto con Vox, como es lógico", ha dicho. "Nos vamos a dirigir al PP, no para recabar su apoyo ni apelaré al transfuguismo".

El candidato a la investidura ha asegurado que, después de los cuatro años de Gobierno socialista, "España es un país mejor".

"Cuando hable con todos los grupos parlamentarios y escuche su parecer fijaré posición. No se puede presidir el Gobierno de la nación sin entender la pluralidad del Parlamento y de la Nación. Es la hora de la generosidad y de encontrar una fórmula para una legislatura y es la hora del liderazgo", contesta Pedro Sánchez a una pregunta de los periodistas sobre hablar con Puigdemont.

"Hoy puedo constatar que el tema de los indultos fue una decisión bien tomada en aras del interés general", ha defendido.

¿Está abierto a la amnistía? ¿Referéndum o elecciones?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El PSOE y el PSC ha sido claro, me da rabia que los que defienden la unidad seamos los del no. Somos los del sí. Un conflicto político debe resolverse en el ámbito de la política. Fue una crisis que no trajo nada bueno y de la que nadie debe sentirse orgulloso y desde entonces no he hecho otra cosa que tratar de superar esa situación".

"Queremos resolver en una democracia como la española, el conflicto que hemos sufrido", asegura, pero descarta un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y asegura que los catalanes y los españoles lo que quieren es vivir en sociedades más unidas, no fragmentadas. Y todo lo que hagamos será dentro de la Constitución. Luego habrá que dar pie a las negociaciones y ver cómo culminan, pero las negociaciones serán transparentes".

Debate de investidura

"Me gustaría que fuera cuánto antes. No puedo garantizar la fecha, pero sí que vamos a trabajar en serio y que haya una investidura real", ha respondido Pedro Sánchez a la pregunta de cuándo será el debate del que puede salir investido como presidente del Gobierno.