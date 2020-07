El rey pide unión al final de su gira: "No será nada fácil superar la crisis"

Felipe VI ha afirmado este jueves, al final de su gira por España, que la salida la crisis requiere de "unión, responsabilidad y solidaridad", al margen de "las ideas y las siglas" de cada uno, al augurar que "no será nada fácil" superar la grave situación que deja la pandemia.

Consciente de "la lógica preocupación y la incertidumbre" en las que está inmersa la ciudadanía, Felipe VI ha transmitido un mensaje de "ánimo y confianza" desde Asturias, última parada de su recorrido por las comunidades autónomas con la reina Letizia.

"Todos nos necesitamos mutuamente, independientemente de las ideas, de las siglas y de los programas. Es un mensaje que sintetiza lo que nos han transmitido", ha subrayado el monarca en su balance.

Ha admitido que "no será nada fácil superar todo el impacto económico, más allá de la pandemia concreta", por lo que ha empujado a hacer "un esfuerzo añadido" y trabajar "unidos y con conciencia común".

En sus palabras de aliento, el rey ha hecho hincapié en que a pesar de las cifras que a diario "bombardean con mensajes negativos", hay razones para "la esperanza y la confianza" en la recuperación porque hay "enormes ganas y capacidad de salir adelante, voluntad y coraje, además de ideas y propuestas".

Un mensaje que, a su juicio, "ha calado y que hay que preservar de cara al futuro".

"No me cabe duda de que saldremos adelante con unión, responsabilidad y solidaridad. No hay otra manera", ha concluido el jefe del Estado, quien ha puesto como ejemplo el pacto sellado en la UE, que "es un buen camino".

Los reyes iniciaron su gira el 23 de junio en Canarias, un día después de que se levantara el estado de alarma.

Durante el confinamiento, mantuvieron numerosas videoconferencias con sectores económicos y colectivos sociales y para completar esa radiografía, decidieron recorrer España para agradecer el esfuerzo hecho e insuflar ánimos ante el escenario que se avecina.

Don Felipe ha expresado su "enorme gratitud" por el "cariño" brindado por los ciudadanos en sus diferentes paradas.

También por el hecho de que las instituciones y entidades hayan facilitado las visitas con tan poco tiempo de preparación, "en comunicación muy cercana con los gobiernos autonómicos".

La última etapa en Asturias arrancó en el centro de tratamiento de residuos sólidos de Asturias (Cogersa), la planta donde se recogen todas las basuras de la región, situada a las afueras de Gijón, donde don Felipe estuvo hace 28 años cuando era príncipe.

Un gesto para reconocer la tarea poco lucida de los trabajadores de la limpieza, a los que ha agradecido su "implicación y trabajo" durante la crisis sanitaria.

En Gijón, han visitado la exposición por el 30 aniversario del "Elogio del Horizonte", la escultura del artista vasco Eduardo Chillida que es símbolo de la ciudad.

Desde el Cerro de Santa Catalina, la pareja real ha contemplado la espectacular vista al Mar Cantábrico y a la playa de San Lorenzo.

La visita al Principado se ha completado en el Museo y Circuito de Fernando Alonso, donde el piloto asturiano ha hecho de anfitrión, tres semanas después de conocerse que regresa a la Fórmula 1.

Alonso les ha acompañado por las salas de exposición, por el circuito de kárting y en una charla con niños sobre educación vial.

Como gesto de agradecimiento por la visita al complejo automovilístico, situado en el municipio de Llanera, el bicampeón mundial les ha regalado un casco firmado.

En el libro de honor del museo, situado en el municipio de Llanera, el rey ha destacado la "trayectoria de éxito" del piloto ovetense, pero también "todos sus esfuerzos por arrimar el hombro en este tiempo duro y difícil de la pandemia".

En su periplo por Asturias, la tierra natal de la reina, han estado acompañados por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del Principado, Adrián Barbón.

"Han elegido el mejor final", ha resumido Barbón tras despedirse de los reyes.