Retrasos en cuatro mesas y el "sí quiero" de una novia al votar, entre las anécdotas de la jornada electoral

La jornada electoral de este 19 de junio en Andalucía se ha iniciado con normalidad en las 10.189 mesas desplegadas por toda la comunidad y sólo se han registrado ligeros retrasos en la constitución de cuatro mesas de tres colegios de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda que no verán alterado su horario de cierre.

Según ha explicado en rueda de prensa el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, el retraso ha afectado a cuatro mesas en los colegios electorales situados en las escuelas Albaicín, el Palacio de Congresos y el colegio público Guadalquivir.

El motivo del retraso ha sido que las personas que debían estar al frente de las mesas "no se han presentado", por lo que se ha seguido el procedimiento habitual de que fueran sustituidas por los primeros votantes y suplentes de otras mesas. Según Bendodo, la Junta Electoral ha considerado que el retraso en la constitución de esas mesas ha sido "mínimo", por lo que no ha afectado a los votantes y no será necesario ampliar el horario de cierre de las mismas más allá de las 20:00 horas, fijado para el conjunto de la comunidad.



En los anteriores comicios autonómicos del 2 de diciembre de 2018 también se produjo un retraso en Sanlúcar de Barrameda en la apertura de dos colegios electorales debido a que no había papeletas de Equo en varias mesas, aunque entonces esa incidencia sí demoró el escrutinio de los resultados.



Este domingo la primera de las mesas constituidas en Andalucía ha sido la de Alsodux, en Almería, a las 8:03 minutos, mientras que la provincia que primero las ha conformado en su totalidad ha sido la de Huelva, seguida por Almería y Granada. Según la Delegación del Gobierno en Andalucía, no se ha producido ninguna incidencia relacionada con la seguridad en la apertura de colegios electorales de la comunidad.



En su comparecencia, a la que seguirá otra al mediodía para informar por primera vez en estas elecciones de los datos de participación hasta las 11:30 horas además de las previstas a las 14:30 y las 18:30, Bendodo ha agradecido la colaboración de todos los ayuntamientos de la comunidad, de la Administración General del Estado y de todos los ciudadanos que conforman las mesas.



Un total de 6.641.856 personas están llamadas a las urnas, en una jornada en la que se han dispuesto 3.795 colegios electorales con 10.189 mesas, para las que han sido convocados 30.567 miembros titulares y 61.134 suplentes.

Antes de ejercer su voto la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez se ha encontrado con una despedida de soltera. Quiénes han pedido una foto a la candidata. Posteriormente, la novia ha entrado al mismo colegio electoral y ha depositado su voto en la urna con un "sí quiero" .

Una novia vota en su despedida de soltera con el "sí quiero"