La respuesta de Rocío Monasterio al tuit de Díaz Ayuso tras la reunión con Ciudadanos

Isabel Díaz Ayuso ha firmado con Ciudadanos 155 medidas para mejorar Madrid. En la reunión en la que VOX no ha estado presente, se han repartido con la formación naranja las responsabilidades para cumplir todo lo acordado.

Algunos puntos del pacto son la mejora de la Sanidad pública madrileña, garantizando su máxima calidad pero sin dejar de mantener su cercanía. Otra de sus medidas más importante es la creación de una Tarjeta Sanitaria Única, para que todos los madrileños tengan derecho a la atención sanitaria en toda España. También se comprometen a elaborar un plan para reducir la lista de espera en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a educación, PP y Ciudadanos se comprometen a aumentar el número de plazas públicas y concertadas en Educación Infantil en la red de escuelas de la Comunidad de Madrid. Desarrollar un plan para reducir el abandono escolar y la repetición de cursos en la Comunidad de Madrid. Además premiarán a los alumnos con notas excelentes con programas específicos para jóvenes con los mejores expedientes.

Tras la reunión, Isabel Díaz Ayuso ha publicado un tuit anunciando el acuerdo y seguidamente, uno haciendo alusión a VOX, que no ha participado en la reunión. En dicho tuit, la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, explicaba que había incluído muchas de las medidas que la formación de Rocío Monasterio había trasladado a los medios.

He incluido en el acuerdo entre PP y Cs las propuestas que Vox trasladó a los medios.



Me he comprometido a cumplirlas y haré mía su defensa.



Con los votantes y dirigentes de Vox he sido siempre respetuosa, seria y leal. Y estoy aquí para seguir negociando. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 8 de julio de 2019

Esto no ha sentado bien en la formación verde, y la respuesta de la candidata a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio no se ha hecho esperar. La número uno de VOX en la Comunidad de Madrid se ha mostrado molesta por las palabras de Díaz Ayuso y afirma que no necesitan la tutela de nadie y que no hay mejor aval que el que le dieron los votantes en las urnas.