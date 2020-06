La contundente respuesta de Carmen Porter a Simón por decir que es "insensato" dar la cifra real de muertos

El número de fallecidos como consecuencia del coronavirus es incierto. Según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, hasta este sábado el número total de muertos asciende a 27.135. Unas cifras que todo parece indicar dictan mucho de los datos reales como los que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, que habla ya de unos 47.000 víctimas mortales por los efectos del virus, la mayoría de ellos personas mayores. Un número algo menor, de 43.000, registra el sistema MoMo de Monitorización de la Mortalidad.

La diferencia entre las cifras oficiales y las reales incomodan sobremanera al Gobierno, que trata de capear el temporal como puede. Es el caso del director del Centro de Coordinación, Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha sido la cara visible durante toda la pandemia. En rueda de prensa, el propio Simón aseguró que “no era sensato pregonar que tenemos 43.000 fallecidos con coronavirus en España”, teniendo en cuenta las diferentes causas de muerte durante la crisis sanitaria.

Simón añadió que en caso de dudas no se deben dar por sentados los datos. Unas declaraciones que no está sentando bien a buena parte de la población, especialmente a aquellas familias que ha perdido un ser querido por el COVID-19, y en muchos casos sin la posibilidad de despedirse de su familiar, ya que en los momentos más duros del confinamiento, no estaban permitidos los velatorios.

Carmen Porter critica las palabras de Simón

Uno de los personajes públicos que se han mostrado críticos con el director del Centro de Coordinación, Alertas y Emergencias Sanitarias tiene rostro de mujer. Se trata de la periodista Carmen Porter, actualmente Subdirectora del programa 'Cuarto Milenio' que presenta cada domingo por la noche su pareja, Iker Jiménez, en el canal de Cuatro.

Porter ha lamentado en su cuenta oficial de Twitter que Simón y sus jefes de La Moncloa opten por no decir la verdad sobre el número de personas fallecidas: "A lo mejor no es sensato pero es verdad. ¿Qué preferimos?", afirma la periodista.

A lo mejor no es sensato pero es verdad. Que preferimos? https://t.co/Zicx2xPYuD — Carmen Porter (@carmenporter_) June 6, 2020

Las redes apoyan a Porter, que desmiente cobrar por infundir miedo

Un comentario que ha recibido muchos comentarios en favor del tuit de Carmen Porter, aunque algún seguidor afea a determinados personajes públicos que traten de infundir miedo con el objetivo de dañar al Gobierno de Pedro Sánchez. El usuario ha llegado a afirmar que estas celebridades están cobrando por tratar de meter miedo a la sociedad.

Cuanto os están pagando los del mandil por el show del miedo?



La extirpe de los libres... — MarioGomez���� (@DarkMarius76) June 6, 2020

El tuit de este usuario no ha sentado bien a la subdirectora de 'Cuarto Milenio', quien desmiente recibir algún tipo de beneficio económico por publicar su opinión al respecto.

Quienes son los del mandil? Ahhh y no cobramos nada, de nadie por La Estirpe de los Libres!!! — Carmen Porter (@carmenporter_) June 6, 2020

Pero como hemos adelantado en párrafos anteriores, la mayoría de usuarios se han alineado a favor de la presentadora televisiva, abogando por que las administraciones públicas digan la verdad.

La verdad, siempre la verdad. Aunque duela, aunque no nos guste. Siempre la verdad. Es el único camino para construir algo mejor. — Antonio �� (@LibertyCervus) June 6, 2020

La verdad siempre. — Amparo (@AmparoRHpositiv) June 6, 2020