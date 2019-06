El PP reprocha a los socialistas sus intentos de blanquear a Bildu

En el Partido Popular admiten la habilidad de los socialistas para manipular lo que está pasando en estos meses de negociaciones, y para hacer que el foco mediático se centre en la inevitabilidad de que Sánchez tenga que pactar con Esquerra y con Bildu para que haya un Gobierno en España, por la cerrazón de PP y Ciudadanos. Algunos dicen que el presidente en funciones ha adoptado la estrategia de su antecesor, o también la del presidente chino, Xi Jinping, cuya máxima es la de “no encabezar la ola, ni portar la bandera”, o lo que es lo mismo: exponerse más bien poco ante los medios, y hacer entre bambalinas.

En Génova invierten la carga de la prueba, y aseguran que ha sido el líder socialista el que ha optado desde el primer momento, (aunque lo oculte) por esas alianzas con los independentistas; y con Podemos y sus socios, haciendo imposible, por tanto, cualquier otro pacto con las formaciones de corte constitucional. Prueba de ello, son los gobiernos que ya se han constituido, por ejemplo, en Baleares, Comunidad Valenciana o la Rioja.

Pero los populares censuran también, especialmente, el cinismo que supone intentar ahora blanquear a Bildu y presentarlo como un partido democrático más, como alguien con quien se puede dialogar y llegar acuerdos. Y es sobre todo sangrante, apuntan, que quien lo esté haciendo sea un partido que ha sido azotado duramente por esa banda terrorista a quien Bildu nunca ha condenado.

Pablo Casado viajaba este viernes a Pamplona para recordar que hay tiempo para revertir la situación, porque todavía no se ha conformado el ejecutivo foral, por eso, advertía: “Comprar un gobierno, no puede implicar la venta de Navarra”. El líder popular recordaba que está en manos de Sánchez conseguir para su investidura las dos abstenciones de Navarra Suma. La oferta sigue en pie, aunque, en el fondo, en la calle Génova son conscientes de que el líder socialista ya ha jugado sus cartas, y de que hará a María Chivite, la líder del PSN, presidenta de Navarra, aunque la gobernabilidad en el día a día de la comunidad vaya a ser endiablada con los compañeros de viaje que ha elegido. En UPN, además, dejan claro que no piensan ser quienes le saquen después las castañas del fuego a la presidenta, tendrá que afrontar lo que ha decidido ella solita.