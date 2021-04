La regulación del uso del bable en el Parlamento asturiano, sin acuerdo

El intento de regular el uso del bable en el parlamento asturiano tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avalaba su utilización por cualquier compareciente en la Cámara se ha saldado sin acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios, por lo que deberá ser la Mesa la que fije los criterios a utilizar cuando un diputado alegue no haber entendido una intervención realizada en bable.

El desacuerdo se ha constatado en la reunión que este miércoles ha celebrado la Junta de Portavoces, a la que hace dos semanas el PSOE trasladó una propuesta que contemplaba que si un diputado alegaba no haberla entendido, el compareciente o el parlamentario que la hiciera debería entregar una copia escrita en castellano o repetir su discurso en este último idioma utilizando el mismo tiempo que el empleado en su primera alocución.

La propuesta concitó un consenso suficiente para garantizar que sería aprobada dado que contaba con el respaldo explícito del PP aunque los socialistas plantearon que la iniciativa debía ser concretada en un texto normativo por parte de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica.

No obstante, tras estudiar el documento, la portavoz parlamentaria del PSOE, Dolores Carcedo, ha trasladado al resto de los grupos que el texto "excedía el planteamiento inicial de su grupo" y se mostraba "excesivamente rígida para dar respuesta a una casuística muy diferente y variada del uso del asturiano en la Cámara como se ha visto en este tiempo".

El conflicto se planteó cuando Vox adujo en diversas ocasiones no entender algunas de las intervenciones realizadas en asturiano, que no tiene carácter oficial en el Principado, y llevó al Constitucional la reforma del Reglamento que amplió el derecho a usarlo en la Cámara a cualquier compareciente y no limitarlo sólo a los diputados como hasta entonces.

El Constitucional desestimó el recurso de Vox al considerar que dicho precepto no regulaba su cooficialidad sino que únicamente reconocía determinados efectos en el seno del parlamento y que la imposibilidad de ejercer las funciones por los diputados que adujeran no entender el asturiano se salvaba al atribuir a la Mesa la potestad de adoptar las medidas oportunas para que su desconocimiento no suponga un obstáculo para ejercerlas.