Las redes dejan KO a Leticia Dolera por compartir un tuit pro independentista de Amnistía Internacional

La actriz Leticia Dolera se ha llevado un duro revés por parte de las redes sociales al querer sugerir la libertad de los Jordis tras una proclamación de Amnistía Internacional. La organización mundial había pedido la libertad tanto de Jordi Sànchez como de Jordi Cuixart, un mensaje que la intérprete ha compartido en redes sociales y sobre el que ha reflexionado de manera irónica.

Originalmente, Amnistía Internacional compartía a través de las redes sociales una publicación en la que aseguraba: “Los líderes catalanas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, deben ser liberados inmediatamente y sus sentencias anuladas”. Además, la organización mundial para los derechos humanos añadía: “Sus condenas por sedición violan su derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica”.

Catalan leaders, Jordi Sànchez & Jordi Cuixart, must be released immediately & their convictions quashed. Their convictions for sedition violates their rights to freedom of expression & peaceful assembly. https://t.co/4WfhBMS6GR