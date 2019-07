El recuerdo infantil de Monedero con el que ataca la postura de Pedro Sánchez frente a Iglesias

El próximo lunes comienza la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados y el acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista continúa en el aire. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias siguen mostrando su postura de cara a la próxima cita en la Cámara Baja. Desde la formación se sigue presionando a Sánchez para que Iglesias forme parte del próximo Consejo de Ministros y también dirija varias carteras como la de Trabajo y Hacienda.

Pedro Sánchez ha mostrado su rechazo a estas peticiones de Unidas Podemos y ha reconocido que Iglesias “no puede estar en el Gobierno”. Esta postura ha sido muy criticada en las redes sociales por parte de miembros y simpatizantes de Unidas Podemos.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Juan Carlos Monedero , que ha intentando explicar la situación de “bloqueo” por parte de Podemos con la siguiente reflexión: “Recuerdo de pequeño en el colegio. Un pijo dueño del mejor balón vetaba a gente del otro equipo. Sobre toda la tomaba con uno que era el que más goles hacía. Dos veces le dejó sin jugar. Hasta que nos cansamos y le dijimos al pijo: con vetos no jugamos ninguno. Y jugamos todos”.

Los usuarios de Twitter han respondido al tuit de Monedero recordándole la posición de “bloqueo” de Pablo Iglesias en la investidura del líder socialista y también muchos le han acusado de inventarse esta historia que, al parecer, sucedió en el patio de su colegio.

En ese momento os mirasteis a los ojos y os disteis cuenta que erais comunistas. Las lágrimas y los abrazos fueron espontáneos... no podías seguir jugando al fútbol con tanta emoción.

Perdona que insista pero es que creo que te lo imbentas ay cosas que no me cuadran. ¿Porque tiene que acer lo que digais si es su balon? ¿Porque va a 1 cole de pobres?¿o ibais todos al cole de Ricos? Leo que la gente no te cree carlos estas en % dicho