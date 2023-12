IU reclama a la Junta que "amplíe e incremente" las ayudas al alquiler joven impulsadas por el Gobierno central

La coordinadora provincial de Izquierda Unida de Málaga, Toni Morillas, ha criticado este jueves que "somos la cuarta provincia de España con el precio más alto de la vivienda, el incremento del precios de la vivienda en alquiler se sitúa en un 15% en el último año y esto obliga a que haya una política pública decidida por parte de la Junta de Andalucía para garantizar este derecho fundamental".

No obstante, ha añadido que "hemos podido conocer a través de nuestro grupo parlamentario que la gestión del Bono de Alquiler Joven por parte de la Junta de Andalucía no sólo ha sido nefasta si no que ha dejado fuera al 82% de las personas jóvenes de nuestra provincia que solicitaron beneficiarse del mismo".

"De las 3.200 personas que lo solicitaron en nuestra provincia sólo el 18% han tenido finalmente garantizado el acceso", ha advertido Morillas.

Por ello, ha insistido en que "desde IU queremos hacer un planteamiento sencillo que es que Juanma Moreno y la Junta de Andalucía amplíen e incrementen las ayudas al alquiler joven para que ese 82% de jóvenes que se han quedado fuera puedan recibir esta ayuda".

Así, ha insistido en que "la Junta de Andalucía deje de ser desobediente a la Ley Estatal de Vivienda que permite que se reconozca como zonas tensionadas determinados lugares, y que haga uso de los instrumentos de los que dispone para limitar el precio de la vivienda en alquiler", ha concluido.