El PP rechaza una comisión en el Congreso para investigar la tesis de Sánchez

El Partido Popular no apoyará la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como había solicitado Ciudadanos.

Fuentes de Cs han señalado hoy que el PP, que ha exigido constituir una comisión similar en el Senado, les ha comunicado que no respaldará su petición de crearla también en la Cámara Baja.

En Ciudadanos creen que el Congreso es el lugar donde el presidente del Gobierno debe comparecer y dar explicaciones sobre su tesis doctoral, porque "es la cámara que lo eligió". "El PP no quiere que Sánchez dé la cara en el Congreso de los Diputados", han lamentado.

Fuentes del PP han puntualizado que su negativa responde a que la comisión no saldría adelante en el Congreso, mientras que la del Senado sí saldrá gracias a su mayoría absoluta en esta cámara. Por eso, han indicado, no van a renunciar a ella cuando la del Congreso no se pueda constituir.

Los populares han solicitado la creación de la comisión en el Senado para forzar a Sánchez a resolver las dudas sobre su tesis, dado que estaría obligado a hacerlo porque de lo contrario podría cometer un delito.

Previamente, el presidente del Gobierno se negó a comparecer por considerar que el PP y Cs pretenden "instrumentalizar las instituciones públicas y reducir su prestigio".