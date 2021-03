¿Realmente han muerto 524 personas en un solo día en Cataluña? Nuevo lío con los datos de Sanidad

El Ministerio de Sanidad ha comunicado este viernes un total de 590 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. No obstante, al hacer la resta y comparar los números con los del informe del pasado jueves, Cataluña habría notificado 524 fallecidos, un 88,8 por ciento del total de víctimas registradas hoy.

En este sentido, el informe que ha arrojado este viernes Sanidad revela un nuevo lío con los datos diarios de coronavirus. Según el nuevo documento, habría comunidades que no han notificado ningún fallecido desde ayer. Baleares, Ceuta, Extremadura, Melilla, Murcia y Madrid han sido, según el Ministerio, las regiones que no han sumado ninguna víctima de coronavirus en el último día.

No obstante, si observamos los datos que han emitido este mismo viernes las consejerías de las comunidades, podemos observar que los números no terminan de encajar con las cifras oficiales. En este caso, las únicas dos regiones que no han comunicado fallecidos desde ayer de las anteriormente mencionadas son Extremadura y Baleares.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha sumado once fallecidosy Murcia tan solo uno. En Cataluña, sin embargo, no se han actualizado las defunciones este viernes a raíz "de un error en la fuente de datos". Todo hace indicar que se trata de un nuevo ajuste de los datos diarios que se suma ya a la cadena de líos y desbarajustes que se han ido sumando desde que comenzó la pandemia en España.

EFE/ Juan Carlos Hidalgo POOLJUAN CARLOS HIDALGO

Los ajustes de Sanidad

No es la primera vez que el Ministerio de Sanidad se ve obligado a corregir los datos diarios. El pasado 11 de marzo, de un día para otro, publicaron un nuevo informe que "sustituye al publicado en el día 10.03.2021 al detectarse un error en los datos", corrigieron al día siguiente. Una corrección que dio como resultado a las cifras totales de la pandemia 42 fallecidos y 6.391 positivos menos en el cómputo global.

El 2 de marzo, el informe que emitió el Ministerio reflejó 74.347 contagios menos en comparación con los del día anterior, después de que Cataluña eliminara casos duplicados. En este caso, sin embargo, no hubo cambios en el número de fallecidos ni tampoco en la incidencia acumulada.

También en noviembre del año pasado, el exministro Salvador Illa anunció que se iba a poner en marcha un nuevo sistema de recuento de los datos de covid-19 y que desde ese día podrían verse afectados. Fue así como el 4 de noviembre se sumaron un total de 1.623 nuevos fallecidos a la cifra total de decesos en un solo día, así como 25.042 nuevos positivos al recuento total.

Desde aquel día, se comunican como fallecidos los datos sospechosos, independientemente de la prueba diagnóstica, y se contabilizan también tanto los contagios confirmados por pruebas PCR como las de antígenos. Desde el Ministerio advirtieron que como consecuencia del nuevo sistema de recuento, "podría registrarse un aumento de casos y defunciones".