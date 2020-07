Reacciones al homenaje de Estado: elogios al discurso del Rey y no olvidar que el virus sigue entre nosotros

El homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus ha estado marcado por los discursos del rey Felipe VI, así como los sentidos mensajes que han dejado Hernando Calleja, hermano del periodista José María Calleja fallecido por coronavirus y que ha representando a las víctimas y lo dicho por la enfermera del Vall d'Hebrón, Aroa López, representando a todos los sanitarios de España, muchos también han fallecido por curar a los enfermos de una pandemia ante la que ha reconocido, "nos sentimos impotentes" por ello ha pedido a todos ante los nuevos brotes que "no olvidemos nunca la lección aprendida".

En el homenaje han estado presentes los representantes de las más altas instituciones del Estado con el Rey a la cabeza, las presidentas del Senado y del Congreso y todos los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.

No han faltado los presidentes autonómicos, entre ellos los elegidos el pasado domingo, los presidentes electos de Galicia y País Vasco, Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu. Una cita en la que sí ha estado presente el máximo responsable de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

Torra agradece al Gobierno la organización del homenaje

El presidente de la Generalitat ha agradecido al Gobierno la organización del acto de homenaje de Estado a las víctimas de la COVID-19 "que se lo merecen todo" y a los colectivos que han luchado contra la pandemia.

"Nuestro corazón está con ellos, no los olvidaremos, los guardaremos siempre en nuestra memoria", ha asegurado Torra al término del acto celebrado este jueves en el Palacio Real.

El presidente catalán ha destacado que lo vivido en los últimos meses ha sido una "gran tragedia" y "una gran cicatriz" en el corazón de muchos ciudadanos. "Actos como este en que podemos despedirnos de la gente que ha muerto nos sirven para el consuelo colectivo que necesitamos todos. Se nos robó el final a tanta gente que queríamos", ha subrayado Torra.

El presidente de la Generalitat ha alertado de que la responsabilidad ahora es cuidar a los sanitarios "porque su ejemplaridad y su profesionalidad ha sido increíble".

Feijóo alerta que la prioridad es la COVID no el debate sobre la monarquía

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de que la prioridad del país debería ser la lucha contra el coronavirus y la "pandemia económica en ciernes" y no "desviar el asunto" para cuestionar la Constitución, la monarquía parlamentaria o el modelo democrático.

"Lo importante ahora es aprobar una legislación adecuada para afrontar los brotes, que en España están entrando personas sin garantías de salud pública o la negociación europea del fondo de reconstrucción. En este momento desviar este asunto hacia otros, probablemente le pueda interesar a alguien, a mí no me interesa" ha dicho el recién elegido, por cuarta vez, presidente de Galicia.

A preguntas de los periodistas al término del acto de homenaje de Estado a las víctimas de la COVID-19 en el Palacio Real, Feijóo ha recordado, en referencia a la investigación abierta al rey Juan Carlos, que España es un estado de derecho y que si existe alguna irregularidad se investigará en el marco de la independencia judicial. "Cuestionar ahora nuestra Constitución, la monarquía parlamentaria, la jefatura del Estado o el modelo democrático de nuestro país, yo no voy a participar en esto, porque no me parece razonable, ni prioritario, ni procedente", ha avisado.

Sin citar el llamado "caso Dina" en el que se investiga el robo de una tarjeta de móvil de una colaboradora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, Feijóo ha señalado que se pretenden priorizar unas investigaciones, como la que afecta al rey emérito, "para ocultar las demás".

Moreno pide que el recuerdo de las víctimas sirva para concienciar del virus​

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que el recuerdo de las víctimas de la COVID-19 sirva para concienciar de que el virus "sigue entre nosotros" y de que "se pueden evitar más fallecimientos si se cumple con la responsabilidad social usando la mascarilla".

El presidente andaluz ha expresado su "gratitud" por este acto para recordar a las víctimas, "muchas de las cuales han fallecido solas y que necesitan este reconocimiento de la sociedad".

"Era muy importante, de justicia y oportuno hacer un acto de Estado como este", ha subrayado Moreno, que ha pedido que el homenaje sirva para "recordar que estamos sufriendo una pandemia que ha dejado miles de muertos y toneladas de sufrimiento en familias andaluzas y españolas".

Ese recuerdo, ha dicho Moreno, tiene que servir para "tomar conciencia de que la pandemia sigue entre nosotros y que podemos evitar fallecimientos si todos cumplimos con nuestra obligación y nuestra responsabilidad social usando la mascarilla y el distanciamiento social".

Revilla valora unión de todos los presidentes autonómicos

El jefe del Ejecutivo de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha valorado la presencia y unión de todos los presidentes autonómicos en el "sencillo" pero "emotivo" homenaje por las víctimas de la pandemia de la COVID-19, que no distingue "ni de regiones ni de colores", asegura.

Revilla ha señalado que "lo más positivo" del homenaje es que por primera vez desde que es presidente han estado todos sus homólogos autonómicos presentes en un acto, lo que no recuerda que haya ocurrido ni en cumbres ni en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

"Me ha encantado, he estado hablando con Torra y le he dicho que me parece muy bien que haya venido. El desastre ha unido a todos", ha afirmado Revilla, quien cree que en la lucha contra la pandemia y sus efectos socioeconómicos están "todos en el mismo barco", valorando además que también hayan acudido las máximas autoridades de la Unión Europea.

También ha considerado "muy emotiva" la intervención de los representantes de las víctimas de la pandemia, y ha opinado que el discurso del rey ha estado "muy bien elaborado".

Casado lamenta que "aún no sepamos el número real" de víctimas

El presidente del PP ha recalcado que la de este jueves es una jornada dedicada a rendir homenaje a las víctimas de la pandemia y ha aprovechado para lamentar que "aún no sepamos el número real" de personas que han fallecido a causa de la COVID-19.

"Pero es un día para estar todos unidos y mandar un mensaje de responsabilidad a toda la población española ante los rebrotes que está habiendo", ha proseguido Pablo Casado.

Ha insistido en que el homenaje debe hacerse desde la "unidad" y el apoyo a "esos familiares que no se pudieron despedir de sus seres queridos" y recordando siempre a los "miles de fallecidos que ya no están entre nosotros, pero que siempre les recordaremos".

También ha reivindicado la labor llevada a cabo en la lucha contra la pandemia por miles de "héroes anónimos" entre los cuales ha citado, además de a sanitarios, profesores y medios de comunicación, a los transportistas, agricultores, pescadores y trabajadores de la distribución que durante el confinamiento "han velado para que no faltara de nada".

Arrimadas pide que la pandemia sirva de "aprendizaje colectivo"

Por su parte, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha reclamado que la pandemia sirva de "aprendizaje colectivo" y ha considerado que el homenaje de Estado en Madrid era "absolutamente necesario" para que "nada caiga en el olvido".

Arrimadas ha puesto en valor el acto de acompañamiento no sólo con las víctimas también con las personas que han estado "al pie del cañón" para que el país siguiera funcionado durante el confinamiento.

Arrimadas ha subrayado que hoy es un día "de dolor" y de "acompañamiento" y es el momento de las víctimas y sus familias, no de los partidos políticos.