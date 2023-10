Raquel Sánchez llama a "prudencia" en negociaciones para la investidura: "No adelantemos pantallas que quizá no lleguen"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, ha llamado este miércoles a la "prudencia y discreción" ante las negociaciones abiertas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

"No adelantemos pantallas que todavía no han llegado y que quizá no lleguen. Vayamos paso a paso", ha señalado al ser preguntada en Sevilla sobre la posibilidad de un referéndum de autodeterminación como reclaman ERC y Junts, pero que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este pasado martes recalcó que rechazaba.

En términos más generales, la ministra ha señalado que van a hablar "con todas las formaciones políticas" para intentar la investidura de Pedro Sánchez, con el objetivo de "trabajar para aquellas reformas que son necesarias en nuestro país". "Conseguir profundizar en la cohesión social, también en la cohesión territorial, en ese marco de convivencia y, desde luego, siguiendo la práctica que hemos utilizado durante los últimos años que es el diálogo", ha puntualizado. Asimismo, ha insistido en que "el marco es la Constitución" y, por tanto, bajo "esas bases y con esos mimbres" van a trabajar.

En cuanto al caso catalán, ha destacado "la acción y la valentía del presidente del Gobierno" para resolver la situación por "los cauces de la política y del diálogo". Estos, a su juicio, han beneficiado a "todos y no solo a Cataluña".

Además, la ministra ha recalcado que "cualquier propuesta" se va a explicar a la ciudadanía "con total y absoluta transparencia". "Vayamos paso a paso", ha enfatizado para añadir que hay que "seguir utilizando la política, el diálogo y la Constitución como herramientas para poder llegar a los acuerdos que sean posibles".