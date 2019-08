Quique Dacosta incendia las redes sociales denunciando al Ayuntamiento de Valencia

El chef Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin, denunció en redes sociales al Ayuntamiento de Valencia por la ubicación de un contenedor de obra que se encontraba justo frente a su restaurante ‘Llisa Negra’, situado en una calle del centro de la ciudad.

1/ Cuento esta historia como ciudadano y propietario de un restaurante, como cualquiera de mis vecinos de la ciudad de #Valencia. Hablando de #vecinos, el de la acera de enfrente ha iniciado una reforma. Maravilloso, pero me han plantado el contenedor en frente... abro hilo pic.twitter.com/C2IdxpMgPB — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) July 30, 2019

En sus tuits Dacosta alegó que se advertía “un problema de seguridad laboral para los obreros que trabajan en la reforma que deben cruzar la calle, sin paso de peatones enfrente”. Según él mismo, la respuesta del Ayuntamiento fue: “La normativa municipal no contempla los riesgos laborales”.

Además, el chef cargó directamente contra el propio alcalde, Joan Ribó, acusándole de inacción: “Si no te encargas de los problemas de tus vecinos y además en este caso emblemas de tu ciudad, de qué te encargas”. Y añadió que “antes de quejarme públicamente he utilizado los medios debidos para que el municipio responda a mi queja y no he logrado nada. He intentado hablar con nuestro Sr. Alcalde”.

Por último, concluyó diciendo: “Solo pido cabeza y que los vecinos de la calle nos veamos lo menos afectados posible”. Tras lo que recibió la respuesta del consistorio.

Buenos días Quique, con la información que transmites en tus tuits vamos a informarnos en las delegaciones competentes para la concesión de estos permisos de instalación, que no corresponde en ningún caso a la Alcaldía, para buscar una solución. Un saludo y gracias. — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) July 31, 2019

Tras todo esto, según el diario Las Provincias, el Ayuntamiento de Valencia pidió a los encargados de la obra en la calle Pascual y Genís que movieran el recipiente situado en la acera contraria a donde se están efectuando los trabajos.