¿Qué hace el ministro de Presidencia? las nuevas funciones que asumirá Félix Bolaños

Félix Bolaños es una de las nuevas caras del Gobierno de Pedro Sánchez. Asume el Ministerio de Presidencia, que antes ocupaba Carmen Calvo. El ahora ministro, una de las personas de confianza del Presidente, ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno.

Bolaños es apodado como fontanero de La Moncloa. Era una de las personas que no están en la primera línea mediática, pero que, como buen fontanero, arreglaba los desperfectos del Gobierno. Fue el encargado socialista para cerrar con Ione Belarra, ahora Secretaria General de Podemos, el pacto para el Gobierno de Coalición. También asistió como testigo a la exhumación de Franco.

Las funciones del ministro de la Presidencia

En la web de Moncloa se especifican las funciones de todos los ministerios que conforman el Gobierno. De entre las nueve funciones que le corresponden a este, destacan la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo; la coordinación interministerial y las competencias relacionadas con el uso de la bandera, escudo y los demás símbolos nacionales.

También se encuentran entre sus funciones el apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno, la asistencia a las diferentes comisiones acompañando al presidente y la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de memoria histórica y democrática, así como del ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto.

Este martes estaba prevista la presentación y aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, de la cual se encargaba Carmen Calvo. Pero el cambio en este ministerio ha hecho aplazar la aprobación de este proyecto de ley para que Félix Bolaños, el nuevo ministro, pueda estudiarla.

Un traspaso muy emotivo

Tanto el ministro que entra como la que sale se han mostrado emocionados en el acto de traspaso. Calvo lo ha calificado como el "más amoroso de la historia de la política". Añade que es "la ministra que más tranquila da el relevo" y ha calificado a su sucesor como una amistad de las que "se forjan en los momentos particularmente duros".

Por su parte, Bolaños ha comentado que estos nombramientos "ni se pueden pedir ni se pueden rechazar". También ha aprovechado el acto para dejar patente que la ya ex ministra, a la cual se ha referido como vicepresidenta, cuenta con "toda mi admiración, respeto cariño y amistad ". Hasta ahora ha trabajado, entre otras cosas, ayudando a Carmen Calvo y espera, dice el ministro, poder contar ahora con su ayuda.

Sobre Sanchez, ha señalado que le conoce "un poco" y le agradece que haya pensado en él para entrar en el Ejecutivo: "Me honra con su confianza, me honra queriéndome cerca y yo lo único que puedo decir es que le agradezco enormemente y nunca podré hacerlo lo suficiente que me dé la oportunidad de poder servir a mi país ".