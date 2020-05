¿A qué se dedica hoy María Teresa Fernández de la Vega?

María Teresa Fernández de la Vega era una de las integrantes del Ejecutivo socialista de Zapatero más destacadas. Entre el 18 de abril de 2004 y el 21 de octubre de 2010 fue vicepresidenta del Gobierno, portavoz y ministra de la Presidencia de Rodríguez Zapatero.

Ha estado vinculada al PSOE hasta el año 2010, como diputada en el Congreso de los Diputados y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1994 y 1996. De la Vega también forma parte de la Fundación Mujeres por África, una ONG que “promueve la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres africanas contribuyendo así al progreso del continente”. La Reina Sofía también la ha apoyado en algunos de los actos organizados desde la Organización No Gubernamental.

Valenciana de nacimiento, se vio envuelta en alguna que otra polémica durante su trayectoria política. Te recuerdo una. En el año 2009, demandó a Esteban González Pons por “intromisión ilegítima” en su derecho al honor.... el por aquel entonces responsable de comunicación del PP calificó en 2007 el empadronamiento de la exvicepresidenta en Beneixida (Valencia) como “irregular”. Ahí surgiría un cruce de acusaciones entre ambos.

No obstante, González Pons no se “rebajó”. Exigía igualmente su dimisión y que regulase su empadronamiento pues vivía en Madrid. Así se dirigía González Pons a De la Vega: “Si tiene dignidad democrática que dimita por haber mentido y por no haberse resistido a llegar hasta el final judicialmente aún a sabiendas de que no tenía razones”.

Sea como fuere y a pesar de su salida del tablero político, María Teresa Fernández de la Vega es la presidenta del Consejo de Estado. La Constitución Española define este organismo como un “supremo órgano consultivo del Gobierno”. Además, no pertenece a la Administración activa. Entre sus funciones se encuentra velar por la carta magna y del resto del ordenamiento jurídico, así como valorar los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exija la índole del asunto a revisar.

En una de sus últimas apariciones públicas, la presidenta del Consejo de Estado desde hace varios años aseguró que desde este organismo se sentían utilizados. A comienzos de febrero, De la Vega aseguraba que en 2018, dicha organización despachó 1157 expedientes y aprobó 1030 dictámenes. En rueda de prensa, la exvicepresidenta de Zapatero aprovechó para defender el Consejo de Estado, una organización a su parecer clave “en la arquitectura del Ejecutivo y que funciona como una torre que observa el buen funcionamiento de los servicios públicos”. Recordamos que se trataba de un hecho insólito, el órgano consultivo del Gobierno ofrecía una rueda de prensa en cinco siglos de historia.

También pudimos verla hace un año en una Audiencia con Su Majestad el Rey.Felipe VI la recibió para valorar y analizar la labor del Consejo de Estado.