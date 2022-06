¿Qué es el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que Argelia ha roto con España?

Ha sido la noticia que ha sorprendido a lo largo de la tarde de este miércoles: Argelia ha paralizado de forma "inmediata" el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España. ¿El motivo? El cambio de posición de nuestro país sobre el Sáhara Occidental. Con esta drástica decisión, Argelia pone así fin a casi dos décadas de refuerzo en la cooperación bilateral.

En este sentido, la Presidencia de Argelia ha asegurado este miércoles que las autoridades españolas "emprendieron una campaña para justificar la posición que adoptaron sobre el Sáhara Occidental". Una actitud que, a su juicio, es "contraria a la legalidad internacional". De hecho, el país se ha mostrado "muy sorprendido" por el apoyo de España al proyecto marroquí.

El Gobierno de España lamenta el anuncio de la Presidencia de la República de Argelia en relación a su decisión de suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lamentado la decisión de Argelia pero ha advertido no temer "repercusiones" porque el Gobierno argelino ha demostrado "ser un socio fiable".

Por otro lado, fuentes institucionales han asegurado a COPE que el Gobierno "reafirma su compromiso pleno con el contenido del Tratado y los principios que lo informan". Estas fuentes, además, reiteran la "plena disponibilidad para seguir manteniendo y desarrollando las especiales relaciones de cooperación entre los dos países, en beneficio de ambos pueblos".

¿Qué es el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación?



Así las cosas, cabe preguntarse qué supone exactamente que Argelia haya decidido interrumpir dicho Tratado con España. Chema Gil es experto en geopolítica y ha explicado a COPE, en primer lugar, en qué consiste. Ha asegurado que se puso en marcha entre ambos países en el año 2002, pero no se publicó hasta 2003, tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) correspondiente. Se trata de un Tratado "al uso de lo que es buena vecindad y cooperación".

"Es un tratado en el que se recoge una declaración de buenas intenciones en la relación de los países respecto a la legalidad internacional y el respeto a la soberanía de cada país", ha subrayado. En este segundo punto se ha detenido el experto, quien ha recordado el cambio de postura de España sobre el Sáhara. "Las formas de hacerlo son las que les llevan a que el desastre vaya a más", ha asegurado. "Al menos debió haber hablado, antes de presentar la carta, con el señor Feijóo", ha opinado, ya que ambos representan al 80% "de la expresión de la soberanía popular en el Congreso".

De haber mantenido una conversación con el líder de la oposición, probablemente "hubiera beneficiado al Estado en su conjunto y mucho más con los cambios que se están produciendo en el norte de África". Además, Gil ha asegurado que dicho Tratado menciona "la igualdad soberana y habla de no intervenir en asuntos internos". Algo que, en estos momentos, España "no está haciendo". Si recurrimos de nuevo a los ocho puntos que recoge el Tratado entre ambos Estados, podemos hablar también de la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, el arreglo pacífico de controversias, la cooperación para el desarrollo y el respecto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas.

Por lo tanto, a modo de recopilación y leyendo las declaraciones del experto en geopolítica, no parece que haya que preocuparse grosso modo por esta ruptura. "Parece muy fuerte, pero dice lo que he dicho", ha concluido el experto, dejando así claro que no se trata de una ruptura. Por lo tanto, será necesario esperar al transcurso de los próximos días para ver cuáles son las consecuencias reales y a corto plazo de esta drástica decisión.