Pujol: España siempre ha sido más abierta a la reclamación vasca que catalana

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha reaparecido este miércoles en un acto público sobre la "infrafinanciación" de Cataluña y ha explicado que uno de los motivos por los que esta comunidad no ha logrado un concierto económico es porque "España siempre ha estado mucho más abierta a la reivindicación vasca que a la catalana".

Pujol, que a sus 91 años está totalmente apartado de la política y el foco mediático, ha asistido como público a una mesa redonda titulada "La infrafinanciación de Cataluña", organizada por el diario Ara y en la que han participado el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y los exconsellers de dicha cartera Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell y Antoni Castells, y ha tomado la palabra al final del acto para hacer algunas consideraciones.

En su intervención, Pujol ha dado su versión de los hechos sobre la negociación de un concierto económico para Cataluña durante los primeros años de la democracia.

"Yo no asisto a actos públicos y cuando voy callo. Pero aquí es un tema en el que creo que soy el que más sabe, no técnicamente, pero lo he vivido todo en primera persona", ha relatado.

Al respecto, ha asegurado que el expresidente Adolfo Suárez, el exvicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado y el exministro Joaquín Garrigues Walker le argumentaron que el concierto para Cataluña no era posible porque "la economía catalana es demasiado importante dentro del conjunto de España" y que si se concedía se desequilibraría.

"Por lo tanto, lo característico del Estatuto vasco va a ser el concierto y lo característico vuestro va a ser la lengua", ha asegurado que le dijeron.

"En este tema de la lengua, que ahora volvemos a tener amenazada, se nos dijo: A vosotros lo de la lengua, lo del dinero no", ha añadido.

Sobre la cuestión del catalán, Pujol ha lamentado las "campañas contra la lengua" y ha considerado que "van contra lo que en cierto sentido era uno de los principios fundacionales de la Transición".

El expresident ha reconocido que internamente, tanto la sociedad civil catalana como en una parte del arco político, era entonces reticente al concierto económico porque suponía recaudar impuestos.

Tras diez minutos de intervención, Pujol ha concluido su discurso levantado los aplausos del público presente al aseverar que "España siempre ha estado mucho más abierta a la reivindicación vasca que a la catalana". EFE

1011900

mcp/fl/fg