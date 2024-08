Puigdemont: "No volví a Cataluña para que me detuvieran, volví para ejercer el derecho a resistir la opresión"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que no regresó para ser detenido, sino para ejercer su derecho a resistir la opresión que, a su juicio, cometen los jueces al no aplicar la Ley de Amnistía: "No volví a Cataluña para que me detuvieran, volví para ejercer el derecho a resistir la opresión" que achaca a los jueces del Tribunal Supremo que pretenden juzgarle.

Lo ha dicho en un artículo de este viernes en el portal 'Politico' donde ha opinado que "cuando un juez se niega a aplicar la ley democrática, eso es una forma de opresión que ningún demócrata debería tolerar".

Ha relatado que su huida tras el discurso que ofreció en Arc de Triomf justo antes del pleno de investidura del Parlament "no fue fácil", y ha equiparado el operativo policial de los Mossos d'Esquadra a, textualmente, el que desplegaron tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Los jueces no tienen autoridad para perseguirle, dice

Ha dicho que si hubiera intentado entrar en el Parlament, como tenía planeado en un principio, habría sido como entregarse a las autoridades judiciales, que según él que "carecen de autoridad legal" para perseguirlo, ya que violan las normas internacionales y la legislación aprobada por el Congreso de los Diputados.

En Cataluña desde el martes 6 de agosto

Carles Puigdemont ha dado por primera vez detalles de su huida a Francia el pasado 8 de agosto, después de su fugaz retorno a Cataluña: no lo hizo ni en barco, ni dentro de un "maletero", sino que cruzó la frontera sentado en el asiento trasero de un "vehículo privado".



En el artículo que ha publicado confirma que entró en Cataluña dos días antes, el martes 6 de agosto "por la tarde", y permaneció agazapado hasta su irrupción en el acto de bienvenida organizado en su honor frente al Arco de Triunfo de Barcelona, una hora antes del pleno de investidura de Salvador Illa.



Tras el acto, en lugar de dirigirse a pie hacia el Parque de la Ciutadella para intentar asistir al pleno del Parlament, fue visto metiéndose en un coche blanco y desapareció a toda velocidad, sin que los Mossos d'Esquadra lograsen detenerlo.

"No hubo necesidad de esconderme en el maletero de un coche, como dicen que hice. Me senté en el asiento trasero de un vehículo privado y fui conducido a través de la frontera entre Cataluña Sur y Cataluña Norte, que administrativamente es territorio francés", concluye.