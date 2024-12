Puigdemont exige a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza ya que "no es de fiar"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont cree que ha llegado el momento de exigir a Sánchez una cuestión de confianza y avanza que ha registrado una iniciativa al respeto para que el propio presidente se someta a una votación de este tipo. "No ha hecho lo suficiente para merecer nuestra confianza", asegura.

"Ha llegado el momento de un punto de inflexión o de dejarlo correr para no hacer perder el tiempo ni la paciencia a nadie", ha expresado el también expresidente de la Generalitat.

"Hoy Sánchez sigue demostrando que no es de fiar", ha advertido en una rueda de prensa desde Bruselas para evaluar el primer año de acuerdo entre su partido y el PSOE para la investidura de Sánchez.

Puigdemont ha explicado que las reuniones en Suiza entre Junts y PSOE con la supervisión del verificador internacional se han producido de forma periódica excepto en ocasiones en las que se ha cancelado por motivos "razonables".

"No nos podemos fiar de los socialistas"

Ha afirmado que los acuerdos que salen de dichas reuniones son escasos y que los trabajos para superar las discrepancias se alargan y se dilatan de forma sistemática: "La descoordinación entre lo abordado en Suiza y la praxis del Gobierno es muy preocupante".

"Nuestra experiencia con los socialistas es que no nos podemos fiar y no hay sorpresas en este sentido", aunque ha apuntado que ahora hay verificador que documenta el contenido de estas conversaciones.

Puigdemont ha considerado que Sánchez "no ha hecho suficiente" para mantener la confianza de los diputados de Junts en Madrid un año y medio después del pacto de investidura, a pesar de que le han dado muchas oportunidades, según él.

QUE SÁNCHEZ "DÉ LA CARA"

"Queremos que el presidente Sánchez, que contó con nuestros votos para ser presidente, dé la cara en el Parlamento español y acepte un debate sobre dónde estamos hoy", y ha admitido que, aunque Junts ha registrado la cuestión de confianza, la decisión recae en Sánchez en última instancia.

Sin embargo, ha dicho que le parecería una "grave irresponsabilidad" que Sánchez no se sometiera a dicha cuestión de confianza, y ha añadido que los tiempos parlamentarios dan tiempo al PSOE para moverse y avanzar en alguno de los acuerdos.

Preguntado por la posibilidad de que Sánchez no se someta a esta cuestión de confianza, Puigdemont ha dicho textualmente que, entonces, Junts deberá tomar sus decisiones --sin especificarlas-- y, que en el caso de que Sánchez no la supere, será el presidente el que deba tomar una decisión.

"Le tocar a él saber qué hacer (si pierde la cuestión de confianza), pero vaya, si yo fuera el primer ministro de un Gobierno y el Parlamento me acaba de censurar o me retira la confianza, yo sé lo que yo haría, pero tratándose de Pedro Sánchez creo que no lo sabe nadie", ha dicho.

"NO HAY AMNISTÍA"

Puigdemont ha asegurado que el catalán no es oficial en la Unión Europea por falta de implicación de Sánchez, y también ha criticado que "no hay amnistía" porque la ley no se ha aplicado a todos los encausados.

"Sánchez ha sido incapaz de hacer ni una sola declaración ni comparecencia para posicionarse ante esta amenaza a la democracia, como sí que ha hecho en algunos casos que han afectado a su familia", ha expresado.

SE CONSOLIDA EL "CAFÉ PARA TODOS"

También ha sido crítico con el acuerdo de financiación que alcanzaron PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat: "Es un café para todos. Un acuerdo singular y plural a la vez. Una reformulación para hacer lo mismo".

Asimismo, ha criticado que no se han presentado las balanzas fiscales y ha lamentado la visión "normalizada" que el PSOE y el PSC dan sobre Cataluña tras la llegada de Illa a la Generalitat, y ha insistido en que el conflicto entre Cataluña y el resto de España persiste a pesar de que los socialistas estén en el Govern.

Al preguntársele por cómo va la negociación para el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña, ha afirmado que se ha "avanzado mucho" en la parte administrativa pero no tanto en la parte política.

NEGOCIACIONES DE LOS PGE

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Puigdemont ha recordado que Junts ya avisó de que no se sentarían a hablar con el Gobierno si no se ejecutaban todos los recursos previstos para Cataluña en las anteriores cuentas, lo que asegura que no ha ocurrido.

"No solo no han hecho los deberes, sino que han empeorado, tienen que repetir curso. Y, aunque supere la cuestión de confianza, ¿cómo podemos negociar unos presupuestos con unos incumplidores?", ha preguntado.