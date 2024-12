"Eso delataría de manera más clamorosa a la minoría parlamentaria": José Antonio Zarzalejos explica por qué Sánchez no ha presentado los PGE

En Francia ha caído el gobierno de Barnier porque no ha sacado adelante los presupuestos. En Alemania el canciller Scholz convoca elecciones porque no puede sacar adelante los presupuestos. En España, el Gobierno de Sánchez ni siquiera ha presentado los del 24 y por el momento tampoco los del 25 y dice que además pase lo que pase va a seguir.

José Antonio Zarzalejos lo analiza en su 'Sexto Sentido':

"En democracia, la aprobación de la ley de presupuestos es la validación de la mayoría parlamentaria. El acto legislativo que garantiza la estabilidad y que sostiene al gobierno nuestra Constitución además es muy terminante. Los presupuestos, dice, tendrán carácter anual y el gobierno deberá presentarlos en el Congreso antes de tres meses de la expiración de los del año anterior. Eso lo dice el artículo 134 de la Constitución. Y añade, su debate y aprobación o no se configura como una de las funciones específicas de la Cámara. Esto lo dice el artículo 66.

Un gobierno que no puede aprobar los presupuestos tiene la obligación democrática de disolver las cortes. Cierto es que en casos excepcionales pueden ser prorrogados, pero entre estos casos no es posible incluir a un Ejecutivo cuyo presidente fue investido en noviembre del año pasado y que ha incumplido dos veces el mandato constitucional, en el 24 y ya en el 25. Pero Carlos, aquí no pasa nada.

No los ha presentado porque cree además que sus socios se lo pueden tumbar. Eso delataría de manera más clamorosa a la minoría parlamentaria y tal".