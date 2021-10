Puig critica la respuesta "visceral" del PP a la futura ley de Vivienda: "Lo que no sirve es no hacer nada"

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha criticado este jueves la respuesta "visceral" del Partido Popular a la futura ley de Vivienda propuesta por el Gobierno central y ha recalcado que "hay que actuar" ante una cuestión "crucial" y un derecho constitucional como el acceso a la vivienda. "Lo que no sirve es no hacer nada y el 'laisser faire, laisser passer', hay que actuar", ha añadido.

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en Alicante al ser preguntado por la oposición del PP a esta legislación. El 'president' de la Generalitat ha subrayado que en el área de la vivienda "hay un derecho constitucional que no se está aplicando debidamente en España" y, por tanto, "algo habrá que hacer".

"Hay que abordar una realidad que es profundamente injusta sobre todo con los jóvenes, pero también con las personas con dificultades salariales o de exclusión. Por tanto, ante una cuestión crucial, ante un derecho constitucional como el derecho a la vivienda, hay que actuar y me parece increíble que la respuesta sea una respuesta visceral y que ni se atienda a un texto que aún no conocemos", ha indicado Puig.

Así, ha insistido en que "lo que no sirve es no hacer nada" y ha añadido que "cualquier gobernante sabe que debe asumir su responsabilidad" porque "hay un derecho constitucional que no se está aplicando debidamente en España".

A su juicio, "es posible que haya vías diferentes" porque "no hay una vía única" pero ha recalcado que "hay que concertar a todas las administraciones para superar un problema endémico que sufre la sociedad española, que es la falta del acceso a la vivienda por parte de un considerable segmento de la población".