El PSOE usa la polémica campaña contra la violencia de género en Andalucía para insultar al "trifachito"

La nueva campaña publicitaria sobre mujeres supervivientes de la violencia de género que ha puesto en marcha esta semana la Junta de Andalucía ha sido recibida con un aluvión de críticas por parte de sectores de la izquierda. El motivo, el uso de fotografías en las que se puede ver a algunas de las víctimas sonriendo.

"ELLA HA SUFRIDO MALOS TRATOS POR PARTE DEL TRIFACHITO"

Un enfoque que no ha gustado en el PSOE. Las juventudes socialistas de Andalucía consideran esta nueva campaña lanzada por el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos como un "insulto a las víctimas de violencia de género". Además, han realizado un montaje en la misma publicación de Twitter en la que muestran su particular versión de lo que está siendo esta campaña publicitaria sobre mujeres supervivientes de la violencia machista. En él, no dudan en insultar a los tres partidos, que según ellos conforman el "trifachito".

Para el montaje también han empleado el logotipo oficial de la Junta de Andalucía junto al del Gobierno de España, lo que ha despertado críticas desde los sectores más conservadores.

SUSANA DÍAZ TAMBIÉN OPINA

Una de las primeras en criticar la nueva campaña de concienciación ha sido la secretaria general del partido socialista en Andalucía, Susana Díaz, quien ha calificado la campaña de “frívola”. La líder del PSOE andaluz ha cargado duramente contra la iniciativa del nuevo gobierno regional a través de la red social de Twitter. “1012 mujeres asesinadas desde 2003. Muchas familias, muchos niños y niñas han sufrido en sus carnes la crueldad del terrorismo machista para que este gobierno andaluz atenazado por la ultraderecha ponga en marcha una campaña tan frívola", declaraba Susana Díaz antes de preguntarse si de verdad estos partidos políticos, especialmente haciendo referencia a Vox, son conscientes del drama que supone vivir este tipo de violencia.

Una misma pregunta que se han hecho compañeras de partido como Micaela Navarro, quien ha reclamado "respeto a los profesionales" encargados de tratar este tipo de casos.

De igual modo, la portavoz del portavoz del PSOE andaluz en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Soledad Pérez, ha solicitado la retirada de la campaña.

MALOS TRATOS vs. VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su parte Izquierda Unida ha querido reavivar el debate sobre cómo referirse a este tipo de crímenes.

De los partidos más conservadores solo ha reaccionado la diputada nacional de Vox, Malena Contestí, que ha dicho "que esto venga del Gobierno y no de un quinciañero sin educación ni cultura, es muy preocupante", ha acusado. Además ha añadido "Lo que viene siendo un reflejo de la podredumbre intelectual que está empapando a una parte de la sociedad de hoy".

Este tuit, en el que acusaba al gobierno de estar detrás de la campaña, ya no se encuentra disponible, al haber sido borrado por la misma diputada de Vox.