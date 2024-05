El PSOE subraya que la UCO exonera a Begoña Gómez y recalca que, mientras no sea citada a declarar, no está investigada

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha remarcado este martes que el informe de la UCO "posterior al sumario", "desmonta punto por punto todas las falsedades" de la acusación de Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y ha recalcado que "no es cierto" que esté investigada.

"Hay un informe y una investigación seria de la UCO que desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la esposa del Presidente y al PP le ha faltado tiempo para venir aquí y para echar por tierra el trabajo de la Guardia Civil, poniéndolo incluso en cuestión", ha subrayado ante la prensa en los pasillos de la Cámara Baja tras las acusaciones del PP.

En concreto, ha sido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien tras el levantamiento del secreto del sumario, en el que se incluye el auto por el que el juez Juan Carlos Peinado acordó incoar diligencias previas contra Begoña Gómez, ha acusado al jefe del Ejecutivo de "ocultar" la condición de investigada de su esposa y ha recalcado que lo "sabía" antes de la carta que envió a todos los españoles a finales de abril para tomarse cinco días de reflexión.

SÁNCHEZ DIO TODAS LAS EXPLICACIONES

El portavoz socialista ha censurado el "esperpento" del PP, a quien ha acusado de "manejar los hilos del fango" y de ponerse del lado de la "pseudo-organización ultraderechista" y no de la Guardia Civil.

"El PP hace esto para esconder su verdadero rostro, que son los pactos con la ultraderecha, en lugar de estar con las instituciones, en este caso con la UCO, con la Guardia Civil, está también con la ultraderecha y con la acusación de la ultraderecha, es que es tremendo", ha incidido.

Al ser preguntado por si Sánchez conocía que su mujer tenía la condición de investigada cuando el líder del PP se lo preguntó hasta en dos ocasiones durante el último Pleno, López ha recordado que el sumario que estaba "en secreto" y lo que hizo Sánchez fue dar "todas las explicaciones que hacían falta"

"¿A quién creemos, a la Guardia Civil y a esa investigación seria o creemos a Manos Limpias?", ha preguntado el dirigente socialista, quien posteriormente ha matizado que a pesar de que se cambiaron las nomenclaturas judiciales y todo el mundo pasó a ser investigado "formalmente eso no es así" y por lo tanto "no es cierto" que Begoña Gómez este siendo investigada porque "no ha sido llamada a declarar".