PSOE y UP Rioja retomarán la negociación mañana al terminar hoy sin acuerdo

El PSOE y Unidas Podemos (UP) de La Rioja han decidido esta noche, al no haber alcanzado un acuerdo, retomar mañana las negociaciones, en las que los socialistas han ofertado a la coalición dos viceconsejerías y una dirección general, que no supone el acceso al Consejo de Gobierno, como quiere Podemos.

Los equipos negociadores del PSOE y UP, reunidos durante casi cuatro horas, no han alcanzado por el momento un acuerdo que permita que la diputada de Podemos, Raquel Moreno, apoye a la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, durante la segunda votación de investidura, prevista mañana a las 13:00 horas.

Tres horas antes de esta segunda votación, a las 10:00 horas, se han emplazado a continuar la negociación, ha explicado a periodistas Andreu, quien ha dicho que el PSOE ha propuesto a Podemos las Viceconsejerías de Igualdad y de Reto Demográfico y la Dirección General de Vivienda.

Estas dos Viceconsejerías y la Dirección General dependerían de la Consejería de Servicio a la Ciudadanía, ha señalado la candidata, quien se ha mostrado confiada en poder ser mañana investida, aunque ha reconocido que aún hay que seguir negociando.

Moreno ha señalado que el PSOE ha decidido "no moverse" de su posición y considera "inamovible" que UP se siente en el Consejo de Gobierno, que es la petición que ha planteado la coalición desde el primer momento al entender que debe formalizarse un ejecutivo de coalición.

Ha insistido en que el PSOE se ha "enrocado" en ofrecer primero dos altos comisionados, que luego ha denominado viceconsejerías y una dirección general, pero "eso no es tratar de tú a tú y con respeto a la fuerza hermana con la que quiere llegar acuerdos".

También ha añadido que Andreu ha señalado que quiere controlar el Consejo de Gobierno completamente y que no se fía de la coalición morada, pero pide que ésta se fíe al cien por cien de su Gobierno.

"Nosotros estamos tristes porque entendemos que el PSOE de La Rioja prefiere que gobierne la derecha antes que permitir que UP forme parte del Gobierno y esperemos que recapacite", ha añadido.

Esta situación, para ella, indica que el PSOE riojano se pliega a los deseos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que tampoco quiere que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se siente en el Consejo de Ministros.

UP La Rioja, que pide que "vuelva la cordura al PSOE", no tenía "ninguna línea roja" en la negociación de este miércoles y quiere que Andreu sea la presidenta de La Rioja, pero su posición de que la coalición no forme parte de su Consejo de Gobierno es "un paso atrás".

Por su parte, Andreu ha indicado que salía "relativamente contenta" de la reunión de este miércoles al haberse convocado otra mañana para seguir negociando.

La candidata socialista, el pasado día 16, no logró la mayoría absoluta para ser investida, ya que contó sólo con los 15 votos del PSOE y el de la diputada de UP por IU, Henar Moreno; mientras que votaron en contra los 12 del PP, los 4 de Ciudadanos y Romero.

Mañana necesita contar con una mayoría simple, para lo que es imprescindible el voto de favor de la diputada de UP por Podemos y, de no ser así, se abrirá un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo antes de convocar elecciones si no se materializa.