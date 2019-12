"El PSOE ha muerto". Las funestas palabras de Rosa Díez contra Sánchez por "mendigar el apoyo de un condenado"

La fundadora de UPyD, Rosa Díez, ha lanzado unas duras palabras contra el que fuera su partido, el PSOE, del que ha llegado a asegurar que "ha muerto", por sus negociaciones de investidura con Oriol Junqueras y con sus compañeros de ERC, Gabriel Rufián y Marta Vilalta, entre otros, para alcanzar un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, en la que Rosa Díez ha escrito este mensaje.

Si alguien me hubiera dicho que íba a ver a un socialista mendigar el apoyo de un delincuente condenado por sedición y malversación no me lo hubiera creído.Y si me hubieran dicho que, en ese supuesto, el PSOE iba a tragar, tampoco lo hubiera creído. #ElPSOEHaMuerto. — Rosa Díez (@rosadiezglez) December 26, 2019

"Si alguien me hubiera dicho que íba a ver a un socialista mendigar el apoyo de un delincuente condenado por sedición y malversación no me lo hubiera creído.Y si me hubieran dicho que, en ese supuesto, el PSOE iba a tragar, tampoco lo hubiera creído. El PSOE ha muerto", aseguraba Rosa Díez.

Un mensaje en el que la exsocialista criticaba los esfuerzos del PSOE por tratar de convencer a ERC para que se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez.

ERC asegura que sigue negociando un acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, pero el pacto todavía "no está ni mucho menos cerrado" a seis días de que acabe 2019 y cuando aún no se conoce el informe de la Abogacía General del Estado sobre Oriol Junqueras.

Lo ha asegurado este miércoles, día de Navidad, el presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, que ha dicho que se trabaja "con la debida seriedad y discreción" con el PSOE para alcanzar un acuerdo (los republicanos deberían abstenerse en la votación) que ahora no está "ni mucho menos cerrado".

Respecto a la fecha de la investidura, Maragall ha argumentado que "lo importante no es si es el 30, el 2 o el 4, sino el contenido del acuerdo posible, que todavía no está ni mucho menos cerrado".