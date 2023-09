El PSOE justifica la expulsión de Nicolás Redondo: un golpe de autoridad para no entrar en ansiedad

Ferraz intenta sofocar la contestación interna a una amnistía con la expulsión de Nicolás Redondo Terreros. Hace dos años, le abrieron expediente junto a otro histórico socialista, Joaquín Leguina, después de que ambos acompañasen a Isabel Díaz Ayuso en una visita en campaña electoral. Ahora, el escenario de una negociación con Carles Puigdemont parece más difícil de gestionar para Pedro Sánchez. Su expulsión ha servido a la cúpula del PSOE para mandar lo que distintos cuadros ya han decodificado como un golpe de autoridad, porque las siglas pueden entrar en un estado de ansiedad.

Una concesión a Carles Puigdemont que el alto mando socialista pretende ahora mismo encapsular en el guion de que no hay nada. Los órganos del partido están hechos a la medida del líder de Pedro Sánchez, pero históricos referentes han revuelto el ambiente y la cúpula ha interpretado que las críticas de Redondo Terreros podrían representar un perjuicio irreparable de no echarlo. Aunque Montero vendiese el pasado lunes una organización abierta a la discrepancia, justifican la salida definitiva con todo un aviso navegantes. Los afiliados tienen derechos y deberes. Si 124.000 cumplen ambos no pueden hacerse excepciones.

Más críticas

Alfonso Guerra, después de sus ásperas críticas en 'Herrera en COPE' hacia la posible amnistía, sigue por sus fueros. Este jueves el exvicepresidente del Gobierno y dirigente histórico del PSOE ha alertado de los intentos de destrucción del pacto constitucional, así como de la "inmadurez" que impera en la política y es considerada como "mérito mayor". Lo ha hecho con un discurso leído por el expresidente de Asturias y expresidente de la Comisión Gestora del PSOE en 2016, Javier Fernández, ya que Guerra no ha podido acudir en persona al acto por un "compromiso ineludible", y sin menciones expresas a la concesión.

Guerra ha lamentado que en el mundo de la política "se relega a los capitanes con destreza y experiencia" y se les obliga a permanecer en la orilla mientras "se entrega el gobierno a los grumetes". "Más oportuno no podría haber sido este reconocer en ti los valores de la convivencia y la armonía social", ha apuntado en un acto de homenaje al que fuera presidente del Senado, Juan José Laborda, en el que también estaban la exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, o el padre de la Constitución, Miquel Roca.

Expresidente socialista del lado de Redondo Terreros

Felipe González se centró en la figura de Redondo Terreros, recordando que su padre Nicolás Redondo Urbieta, el que fuera histórico líder de UGT, convocó una huelga general en diciembre de 1988, contra la reforma de las pensiones que promovía el Ejecutivo que él presidía entonces, y a él "nunca se le ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión" del PSOE. Lo ha dicho en el acto de entrega del V Premio Iberoamericano Torre del Oro, que ha recibido de manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.