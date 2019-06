PSOE incluye en sus cálculos de investidura la abstención de independentistas

El PSOE está a punto de concluir la primera ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria y calcula una investidura de Pedro Sánchez muy ajustada que, no obstante, podría desatascarse con la abstención de las dos formaciones independentistas, ERC y JxCat, con los que se reunirá mañana.

Si ayer la cabeza visible del PSOE en las negociaciones fue su líder y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este miércoles lo ha sido su número tres, José Luis Ábalos, responsable de Organización, y mañana lo será la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general, Adriana Lastra.

Así que Ábalos ha sido el encargado este miércoles de poner voz a las intenciones del PSOE y de Pedro Sánchez tras entrevistarse con PNV, Compromís, Navarra Suma, Coalición Canaria (CC) y Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Y ha dado dos pistas.

Por un lado, no ha descartado la inclusión de miembros de Podemos en un hipotético Gobierno de cooperación o de coalición, aunque más tarde ha explicado que sus palabras obedecen a que la entrada o no de los de Pablo Iglesias es una potestad exclusiva de Sánchez y que, por tanto, no sabe qué hará.

Por otro, Ábalos ha recalcado que en los cálculos del PSOE para que la investidura de Sánchez sea posible y haya Gobierno más pronto que tarde se tienen en cuenta los 350 diputados, es decir, todos los del Congreso, incluidos los independentistas de ERC y de JxCat.

Lo ha dicho en repuesta a una pregunta sobre si la abstención de uno de estos dos partidos, o de los dos, es una opción que los socialistas manejan en su propio tablero de investidura.

Su afirmación ha sido la siguiente: "Son 350 diputados con los que tenemos que contar y eso es a lo que nos aboca la realidad, a lo que nos abocan los números".

Para que la investidura cuaje Pedro Sánchez necesita la mayoría absoluta en primera votación (176) o más síes que noes en la segunda.

Están garantizados ahora mismo los rechazos de PP, Ciudadanos y Vox (147), y si se suman los de ERC (14 sin Oriol Junqueras, suspendido), JxCat (4, pues tiene tres suspendidos), CC (2), Bildu (4) y Navarra Suma (2), el total de noes se eleva a 173.

Si encima Junqueras renuncia al acta y le sustituye otro parlamentario de Esquerra, la cifra entonces pasa a 174, y esto siempre que los tres diputados de JxCat suspendidos persistan en su decisión de no renunciar a las actas.

Para que Pedro Sánchez sea presidente en segunda votación necesita los síes de Unidas Podemos (42), PNV (6), Compromís (1) y PRC (1), lo que hace un total de 173.

En consecuencia, se hace imprescindible la abstención de algún grupo posicionado ahora mismo en el "no".

PP y Cs dejaron claro el martes que su abstención es imposible, y lo mismo ha dicho este miércoles Ana Oramas, de Coalición Canaria; el "no" de Vox es incuestionable. Los dos diputados de Navarra Suma se siguen moviendo en la incertidumbre al vincular lo que pase en la comunidad foral con lo que voten el día de la investidura.

Y ERC y JxCat serán los partidos a los que verá mañana Adriana Lastra.

Esta segunda jornada de contactos con los partidos con representación parlamentaria ha arrojado el magro balance de un apoyo a Sánchez, el del diputado regionalista cántabro, José María Mazón, erigido en el primer representante no socialista en proclamar su respaldo.

El PNV, fundamental en los cálculos del PSOE, ha transmitido por medio de su portavoz, Aitor Esteban, que "por el momento" no están en el sector del apoyo, pero han subrayado su voluntad de continuar hablando "sin prisas" y "con mayor profundidad".

Más o menos es lo que ha comunicado Baldoví, de Compromís, para quien resulta clave una reformulación del modelo de financiación autonómica.

Aunque no ha anticipado el sí, en el PSOE consideran que es seguro su voto a favor, aunque habrá que continuar las reuniones. El diputado valenciano ha compartido con los medios de comunicación su "sensación" de que habrá Gobierno antes de agosto y de que éste será resultado de la vía abierta ya por los socialistas: la de la cooperación con Unidas Podemos.

Lastra será quien mañana informe sobre la posición del PSOE tras las reuniones con Gabriel Rufián, de ERC, y Laura Borrás, de JxCat. A los dos les dará el mensaje que Ábalos ha remarcado este miércoles en una segunda intervención ante la prensa: la investidura se intentará con el apoyo de formaciones que respeten la Constitución.

Que pese a ello los independentistas se abstengan, él no lo sabe, ha reconocido, pero es una opción que está en las matemáticas del PSOE para la investidura.