Al PSOE le explota otra polémica con Ábalos: las mascarillas, Koldo, el chico para todo, y Víctor de Aldama

El PSOE muestra mano dura contra Koldo García alarmados por el fraude de las mascarillas. El propio José Luis Ábalos se desvincula de su antiguo mano derecha. El PP apunta en la exigencia de explicaciones al exministro de Fomento, a Salvador Illa, a Mónica García y a Pedro Sánchez.

Koldo García, el hombre que el secretario de Organización del PSOE de Santos Cerdán introdujo en Transportes para convertirse en mano derecha y chico para todo del entonces todopoderoso José Luis Ábalos, está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de cobrar comisiones millonarias a cambio de colocar una empresa próxima en la adjudicación de contratos para mascarillas por valor, al menos, de 53 millones de euros.

?? "Koldo, por muy asesor que sea y muy campechano con el ministro, no es quien decide esto"



?? Juan Baño, jefe de Interior de COPE, explica los detalles de la detención del exasesor de Ábalos por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas pic.twitter.com/IcnsKuCM5O — TRECE (@TRECE_es) February 21, 2024

Es lo que denunció el PP de Madrid en su día y que ahora refrenda la UCO. Junto a Koldo destaca el papel, dicen a COPE desde la investigación, de su amigo Víctor de Aldama, empresa madrileño, presidente del Zamora Fútbol Club, hombre cercano a Ábalos entre los detenidos. La mujer de Koldo, que quedó en libertad pero investigada, y el hermano, hoy comparece en la audiencia, son los responsables de esta organización criminal, según el fiscal.

La reacción socialista

El PSOE ha puesto toda la distancia posible ante un escándalo cuyas ramificaciones finales desconocen. El propio José Luis Ábalos se desligó de Koldo García: "Me he quedado estupefacto con esto. ¿Duelen estas cosas? Claro que sí. Pero estaba tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender de su participación en esto es que me cuesta creerlo".

??Sánchez niega relación entre la detención del asesor de Ábalos y su salida del Gobierno y dice que son "maledicencias" ?? https://t.co/K3Hu6GHOgk — COPE (@COPE) February 21, 2024

"Bueno, muy decepcionado estoy", continuaba, "en todo caso, parece que el artista tengo que ser yo, no tengo ni idea, pero es así la cosa". Negó una y otra vez cualquier implicación en la operación de la Guardia Civil contra la corrupción. El exministro defendió que todas las adjudicaciones estuvieron bien hechas.

"Absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupé, por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron organizadas por el Tribunal de Cuentas", señalaba Ábalos que vuelve a estar en el punto de mira tras otros escándalos como el Delcygate.

El PP ha levantado la voz. Cuca Gamarra apuntó a Ábalos, a Salvador Illa o al mismo Pedro Sánchez: "Si el cese del ministro Ábalos estaba vinculado al conocimiento de estas actuaciones, porque si es así, debió de ser apartado de la política española". Los socialistas, mientras tanto, tratan de cavar un cortafuegos como si Koldo jamás hubiera existido en sus vidas.

Koldo García y Víctor de Aldama

A los dos les une una vieja relación. Koldo García, hombre para todo del exministro Ábalos, y Víctor de Aldama, empresario madrileño, presidente del Zamora Fútbol Club. A este último se le da un papel principal. Conoce al exministro. Con él viajó en 2019 a México, donde se presentó como cónsul honorario en Oaxaca.

Una empresa, Soluciones de Gestión, los relaciona con los hechos investigados a esta firma, según señaló el PP en una denuncia hace dos años, cuando se preguntó cómo era posible que en un año pasaba de facturar cero euros a 53 millones a costa de las mascarillas y todas con destino a Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes con Ábalos.

Solo en transportes habrían conseguido dos contratos por un monto de unos 36 millones. Pero la cosa va más allá. Interior adjudicó a la misma firma pedidos por unos dos millones y medio. Incluso el Gobierno de Baleares, bajo el mandato de Armengol, hoy presidenta del Congreso, y el de Canarias, con el ministro Víctor Torres al frente, contrataron con la propuesta de Koldo.

A los arrestados se suman la mujer de Koldo y un hermano de él. Tanto la mujer como otros detenidos han quedado en libertad pendiente de ser llamado por la Audiencia Nacional. "Operación ambiciosa", dicen nuestras fuentes a COPE, "en las que podría haber más sorpresas".