El PSOE critica que los presupuestos de la Junta destacan "por la mentira y la propaganda"

El diputado nacional del PSOE por Málaga, Nacho López, ha asegurado que el proyecto político de Juanma Moreno "hace aguas en Andalucía" y que los presupuestos presentadas por la Junta destacan "por la mentira y la propaganda". "Son unas cuentas que no satisfacen las necesidades de la gente en nuestra tierra donde se reduce un 10% la inversión pública, creciendo menos que el IPC", ha expresado.

Así lo ha dicho el diputado nacional en una rueda de prensa junto al centro de salud de Estepona (Málaga) acompañada por la secretaria general del PSOE local, Emma Molina, y donde ha hecho hincapié en "el abandono de todas la infraestructuras de la salud pública andaluza, y que tiene la Junta de Andalucía abandonada".

"Estos presupuestos son restrictivos ya que decrecen y afectan al crecimiento económico. En lo único que los presupuestos de Moreno es en altos cargos, propaganda y gastos superfluos. En lo demás, decrecen. Menos inversión en infraestructuras sanitarias o de educación, menos infraestructura para luchar contra la propia sequía o en industria. Insisto, son unos presupuestos que no satisfacen las necesidades de los andaluces, porque no crecen en lo que deberían crecer, en las infraestructuras y en los servicios públicos", ha añadido.

López ha dicho que con los presupuesto de la Junta se seguirá en la senda de liderar "el desempleo y el decrecimiento, ya que se crece menos que el resto de España. Mientras España crece al 3,5%, en Andalucía lo hacemos sólo al 2%. Con estos presupuestos estamos desaprovechando una oportunidad histórica. Cuando más crece económicamente España, menos lo hace Andalucía".

"Y la cara de felicidad que el señor Moreno tiene, solo es porque solo está contento él, los andaluces no lo están. No crecemos lo que crece España, y Moreno crea desempleo y desigualdad. Por lo tanto, le pedimos que deje de hablar de Pedro Sánchez y haga su trabajo, ya que en estos momentos si hablamos de su gestión, insisto, no hay ningún número que pueda avalar su gestión. Así que le pedimos que se ocupe de lo que necesita Andalucía, nuestra gente y sus necesidades, porque los presupuestos de este año no lo hacen", ha dicho.

ESTEPONA

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Estepona y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, junto a la concejala, Inés Gázquez, de la Secretaría de Política Municipal, Lorena Cabas Márquez, y de compañeros de la agrupación ha destacado la "poca apuesta" de la Junta para este municipio en el presupuesto andaluz 2024.

Desde el grupo socialista y desde el PSOE de Estepona han lamentado que el presupuesto no haya recogido ninguna partida específica para Estepona. "No viene ninguna partida ni para educación, ni para sanidad, ni para avanzar en el tema de los juzgados, demandas que desde hace muchísimo tiempo la localidad de Estepona viene reivindicando a la Junta de Andalucía y al presidente Moreno Bonilla", señala.

"Lamentamos profundamente que el señor Moreno Bonilla solamente haya venido aquí a hacerse la foto, por ejemplo en la inauguración del Hospital de Estepona, pero que éste va a estar teniendo cerrado la hospitalización y la cirugía porque no hay ninguna partida del presupuesto andaluz 2024 destinada a su apertura íntegra", ha criticado.

"Como tampoco va a haber apertura ni beneficios para el centro de salud de Estepona, ubicado en la avenida Juan Carlos I, como tampoco el ambulatorio tan reivindicado en la zona de Cancelada por los vecinos y vecinas o la retirada de las barreras arquitectónicas de la unidad de salud mental que da cobertura a la comarca de esta zona", ha expresado Molina.

Por otra parte, ha calificado como "indignante que la Junta no haya destinado ni un solo euro para la elaboración del nuevo instituto en la zona centro, o la ampliación del Instituto de Tomás Hormigo, que tantas veces hemos criticado desde el Partido Socialista".

"Como tampoco han destinado ninguna partida presupuestaria para la ampliación del Colegio Ramón Lago de Cancelada. Todo esto denota lo poco que le importa nuestro municipio al PP, ya que en el presupuesto del 2023, desgraciadamente han dejado de ejecutar el 75% de media, el 80% en materia educativa y el 77% en materia sanitaria. Es una falta de gestión y de actitud y de mala organización por parte del gobierno andaluz, y donde el alcalde de Estepona no exige ni reivindica las necesidades y las infraestructuras educativas y sanitarias que necesita esta ciudad", ha finalizado.