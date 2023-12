El PSOE avisa de un "nuevo retraso" en los bonos municipales de consumo en plena campaña de Navidad

El grupo municipal socialista ha advertido este miércoles de que los clientes y los establecimientos comerciales y hosteleros de Sevilla "podrían quedarse sin los descuentos de los bonos consumo (campaña del 'Bono Sevilla') para Navidad, Reyes y Rebajas de enero tras el nuevo retraso en su tramitación administrativa por parte del equipo de José Luis Sanz".

"Ni tan siquiera se ha aprobado en Junta Local de Gobierno la necesaria convocatoria de las subvenciones por la que se rigen esos bonos y que el Pleno aprobó hace casi dos meses en sesión extraordinaria", ha alertado el PSOE en una nota de prensa. En 2022, la primera campaña del 'Bono Sevilla' se inició en octubre y en diciembre se desarrolló la segunda, y "no existió problemas para su desarrollo".

"A estas alturas de diciembre, no tenemos noticia alguna sobre el lanzamiento de los nuevos bonos y, por los trámites preceptivos, es muy complicado que se llegue a la principal campaña comercial de todo el año: la navideña. Por tanto, las familias podrían no beneficiarse de los descuentos para sus comidas navideñas o regalos de Reyes en una época de elevado consumo y gasto por parte de los hogares", según ha explicado el concejal Ignacio González.

Esta "demora", ha recordado, "también se produjo en verano pasado e impidió a los clientes y establecimientos beneficiarse en la campaña de rebajas". "Resulta de nuevo injustificada salvo por la falta de diligencia en el equipo de economía de Sanz, puesto que las partidas presupuestarias para la nueva edición de los bonos consumo por importe superior a los 460.000 euros se encuentran ya disponibles". "Confiamos en que, al menos, quede aprobada la convocatoria y las resoluciones necesarias para antes de final de año para que no se pierdan las partidas ya presupuestadas. No entendemos esta absoluta falta de interés por una iniciativa para el impulso al pequeño comercio local y de barrio, a no ser por un enfermizo rechazo a cualquier proyecto diseñado por el anterior gobierno socialista", ha agregado el concejal.

"Con esta iniciativa de impulso al comercio que pusimos en marcha durante 2022, se realizó una inversión municipal de un millón de euros que multiplicó su repercusión económica en los pequeños negocios. No ha habido campaña municipal con más impacto y con tanta repercusión en el comercio de barrio", ha recordado Ignacio González, quien ha reiterado la importancia de las campañas del Bono Sevilla para impulsar los pequeños negocios comerciales y hosteleros de barrio.