PSOE arremete contra la "maldad" del PP al insinuar que "el caso Koldo arrincona a Gobierno C-LM" cuando "no hay nada"

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha arremetido este lunes contra la "maldad" del Partido Popular regional al dejar caer que el caso Koldo "arrincona al Gobierno de Castilla-La Mancha" cuando respecto a este asunto "no hay nada, nada, nada".

En rueda de prensa, Abengózar ha respondido así a las críticas previas de la secretaria de la Mesa de las Cortes y diputada autonómica del PP, Tania Andicoberry, lamentando el "veto" y la "censura" de las Cortes regionales al no aceptar una solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, presentada por el PP, para que explicase "qué relación existe o no existe" con la denominada trama Koldo.

"Las acusaciones veladas que ha dejado en esta mesa son muy fuertes", ha abundado la socialista, quien ha asumido que "la desesperación y la maldad del Partido Popular no tiene límites. Están desesperados, no saben qué inventar, no saben cómo hablar de cosas malas del Gobierno de Castilla-La Mancha" aunque para ello "tengan que inventar".

A su juicio, las acusaciones "veladas" vertidas por el PP son "indecentes", recordando, además, que este partido "no ha condenado en ningún momento" a quien fuera mano derecha de la expresidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, cuando gobernaba la región, en referencia a Andrés Gómez Gordo, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel por su participación en la 'operación Kitchen'.

"No se puede consentir que quienes no han condenado nunca a quienes de verdad están perseguidos por la justicia, hoy quieran, con tal de hablar mal del Gobierno regional, inventar algo que no existe", ha criticado Ana Isabel Abengózar.

CASO DE LAS PEDROÑERAS

De otro lado, la diputada del PSOE ha lamentado los seis asesinatos machistas ocurridos en el país y en Castilla-La Mancha las últimas horas censurando que, en una comparecencia previa, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, Iván Sánchez, haya venido a las Cortes a "blanquear la violencia de género" y a "hablar de cosas que fallan cuando realmente lo que está fallando es que se blanquee la violencia de género".

"Lo que está fallando es el arrinconamiento social de los maltratadores" que es "lo que merecen", ha subrayado Ana Isabel Abengózar, quien ha indicado que "lo que ha hecho Vox" es "no hablar claramente y no arrinconar", convencida de que "cuando al maltratador se le deja de señalar, que es lo que ha hecho Vox, pasan cosas como las que han pasado este fin de semana, y se dan cifras cada vez mayores".

En su opinión, "relativizar la violencia de género mata, eso sí que mata" y "blanquear la violencia de género, si se me permite, también". Igualmente, ha criticado que Vox guarde minutos de silencio por los asesinatos machistas pero luego "no hablan en ningún momento de violencia de género", considerando que ahí "coherencia, ninguna".

Al respecto, se ha referido al PP para señalar que hoy "tenía que estar rompiendo gobiernos" en las diputaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas en los que gobiernan "con quienes, como Vox, blanquean la violencia de género".

"Si fueran valientes y, desde luego, si les doliera la violencia de género, como nos duele al resto de la sociedad" romperían esos gobiernos, ha señalado la parlamentaria socialista, quien ha comentado que esa "sí que sería una buena noticia, una buena noticia que hablaría de avances".

ELECCIONES EN FRANCIA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En último término, a preguntas de los medios por el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Francia, y la victoria de la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha considero que "hay que reflexionar" sobre el auge de estas políticas, deseando que "de verdad que pueda haber unidad en Francia en torno a quienes, desde luego, no quieren los extremos ni la radicalidad".

"Las consecuencias de las políticas de extrema derecha, radicales, populistas, son nefastas y lo estamos viendo ahora en un país tan cercano y vecino como es Francia", ha declarado, confiando en que en la segunda vuelta pueda "triunfar la unidad de quienes no quieren los extremismos".