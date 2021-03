El PSOE apremia a Arrimadas a apoyar la moción en Castilla y León tras lo ocurrido en Murcia

El portavoz de los socialistas en el Senado, Ander Gil, ha instado a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a apoyar la moción del PSOE en Castilla y León contra Alfonso Fernández Mañueco después del acuerdo al que ha llegado el PP con tres diputados de Cs en Murcia para que no prospere la moción de censura en esta región.

❌ Si ayer nos sobraban los motivos, hoy no hay excusa para no desalojar al PP del gobierno de Castilla y León.



Señora @InesArrimadas, la regeneración de nuestras instituciones no puede esperar ni un día más! https://t.co/e4glCNKHfF