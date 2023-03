El PSOE abogó en 2021 por impedir gestaciones subrogadas desde el extranjero

El PSOE abogó en las resoluciones de su 40 Congreso Federal, celebrado en 2021, por "trabajar un marco legislativo que evite que se haga uso de la nacionalidad española para blanquear la violación de los derechos de las mujeres", en alusión a las gestaciones subrogadas llegadas del extranjero.

En estas resoluciones, que definen los principios generales del partido en diversos ámbitos, el PSOE fija con claridad su rechazo a la gestación subrogada, al asegurar que "los vientres de alquiler suponen la explotación reproductiva de las mujeres".

"El deseo de maternidad o paternidad nunca puede sustituir o violar los derechos que asisten a las mujeres y a los menores. Los cuerpos de las mujeres no son objetos de uso para satisfacer deseos de otras personas", añade.

Pero además, los socialistas dieron un paso más al señalar que la gestación subrogada, que es una práctica ilegal en España pero permitida en algunos países del extranjero, es un asunto de "carácter internacional y debe abordarse como tal".

"Para evitar que nuestro país sea cómplice de esta violencia machista que se ejerce contra las mujeres en el extranjero es necesario trabajar un marco legislativo que evite que se haga uso de la nacionalidad española para blanquear dicha violación de los derechos de las mujeres. España no puede contribuir a que las mujeres puedan ser explotadas en otros países por la ciudadanía española", añaden en las resoluciones.

Esta postura está alineada con la que ha defendido este jueves el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, que ha planteado la posibilidad de "reforzar" la legislación actual para "impedir" que haya personas que hagan uso de la gestación subrogada en el extranjero, aunque ha subrayado que hay que estudiar la fórmula para no "cargar las culpas al niño.

Fuentes del grupo parlamentario socialista han aclarado que no están trabajando en ninguna iniciativa concreta, mientras que desde Ferraz han recordado que la gestación subrogada es ilegal en España y consideran que "no es deseable que se haga en el extranjero", pero han insistido en la idea de que no se debe "hacer caer el peso sobre un menor por los actos de un adulto.

"Las mujeres ni se alquilan ni se compran. Debiéramos hacer una reflexión como sociedad para que mediante la educación comprendamos que el cuerpo de una mujer no es una vasija. No nos gusta nada que se haga esto tampoco en el extranjero, pero no vamos a cargar la culpa en el menor", ha escrito posteriormente el portavoz socialista del Congreso en Twitter.

Sobre las alusiones a la gestación subrogada originada en el extranjero que vienen recogidas en las resoluciones del 40 Congreso Federal, fuentes de Ferraz han declinado hacer más comentarios y se han limitado a expresar su deseo de que el PP tenga una posición tan clara como la del PSOE y que la haga pública.