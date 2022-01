El PSC dice que "no renuncia" al proyecto del museo Hermitage en Barcelona

El primer teniente de alcalde de Barcelona y líder del PSC en el Ayuntamiento, Jaume Collboni, ha asegurado este viernes que "no renuncia" al proyecto del museo Hermitage en la ciudad, ni a la ampliación del Aeropuerto de El Prat dentro de cinco años o la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Durante el debate del Informe del Estado de la Ciudad 2021 en el Plenario municipal del mes de enero, Collboni ha asegurado que estas tres iniciativas son "proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad".

Collboni ha respondido así a las críticas de algunos grupos de la oposición al gobierno municipal tras conocerse la decisión de los promotores del museo Hermitage en Barcelona de renunciar a instalarse en la capital catalana como consecuencia de la firme oposición del ayuntamiento de la ciudad, según ha avanzado el periódico El País y han confirmado a Efe fuentes de la empresa impulsora del proyecto.

"Que haya discrepancias en un gobierno de coalición es normal. Esto no significa que los proyectos se abandonen, significa que hay que esperar la oportunidad y sumar los consensos de todos los grupos y la sociedad en todos estos proyectos que, efectivamente, son estratégicos para el futuro de la ciudad de Barcelona", ha indicado el líder de los socialistas barceloneses.

"No renunciamos, yo no renuncio, y la alcaldesa lo sabe porque se lo he dicho, ni a la ampliación de aeropuerto de aquí a cinco años, ni al Hermitage y, evidentemente, no renuncio a perder la oportunidad que nos da la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno", ha indicado Collboni.