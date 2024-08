El PSC avisa a JxCat de que Cataluña y sus instituciones "no son suyas, son de todos"

El diputado del PSC Ferran Pedret ha advertido este jueves a JxCat de que Cataluña y sus instituciones "no son suyas, son de todo el mundo", y que "la nación no está en peligro" por el hecho de que ellos no vayan a gobernarla.

En el pleno de investidura en el Parlament, el representante socialista ha manifestado que el pacto de investidura que permite a Illa contar con apoyos suficientes ha "desatado la ira" de aquellos que creen que "es una traición a Cataluña, sin la aparente contradicción de los que creen que es una traición a España".

"El país no es suyo, es de todos, las instituciones no son suyas, son de todos y la nación no está en peligro por el hecho de que ustedes no gobiernen, de esto pueden estar perfectamente seguros", ha manifestado Pedret, que ha interpelado a la intervención esta mañana del presidente del grupo de JxCat, Albert Batet.

Pedret ha manifestado que las pasadas elecciones catalanas dibujaron que "solo había una mayoría políticamente viable", que se ha terminado materializando con los acuerdos que el PSC ha conseguido tanto con ERC como con los Comunes.

Sobre los pactos alcanzados, ha reconocido el "esfuerzo" que han llevado a cabo ERC y los Comunes, apoyos con los que cuenta el candidato Salvador Illa para lograr su investidura: "Han hecho la mejor lectura política del momento y del deseo de la ciudadanía".

El representante socialista ha reconocido que aunque PSC, ERC y los Comunes son formaciones que representan "proyectos políticos diferentes, y en algunos casos, divergentes", cuentan con algunas "tradiciones y bagajes comunes".

Además, ha defendido que aquellos que están en contra de la secesión y aquellos que la apoyan deben "dejar de ignorarse mutuamente" y llegar a acuerdos.

"Ha habido mucha gente que nos ha expulsado a nosotros (de la catalanidad), y creo que eso empequeñece al país", ha expresado.

En una breve réplica, en la que ha reivindicado el papel del PSC en la "construcción de Cataluña", Illa ha agradecido el apoyo de su formación y ha expresado el "honor" de ser el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat.

"Sé que será mi grupo político el primero que, si me desvío de lo que he aprendido estos años en el PSC, me lo advertirá y me impedirá que me desvíe del camino de la buena política", ha manifestado.