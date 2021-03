El PSC afea a Aragonès que negocie una presidencia tutelada por Puigdemont

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha reprochado al candidato de ERC, Pere Aragonès, que negocie con Junts que la presidencia de la Generalitat esté "tutelada" por el expresidente catalán Carles Puigdemont a través del Consejo por la República (CxR).

"El Consejo por la República no es nada, es un artefacto hecho a medida del señor Carles Puigdemont donde se reúnen, y creo que no de forma muy pacífica, diferentes facciones del independentismo. Para nosotros no tiene ningún reconocimiento", ha sentenciado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de los socialistas catalanes de este lunes.

Granados ha lamentado el "espectáculo poco edificante" que, en su opinión, se vivió en el Parlament el pasado viernes durante la primera sesión del debate de investidura del candidato de ERC, que no salió adelante por la abstención de Junts.

"Tenemos el país paralizado desde hace muchos meses y parece que los responsables de que todo esto se desbloquee no tienen prisa alguna", ha deplorado.

La dirigente socialista considera que Aragonès "salió peor de lo que entró" al debate y le recrimina que, pese a todo, insista en repetir una alianza con JxCat, que ya "fracasó" en la pasada legislatura.

Granados también ha opinado sobre lo que ha trascendido en relación con el avance de las negociaciones entre los dos partidos independentistas, enrocadas desde hace días en el papel de futuro que debe jugar el CxR que preside Puigdemont desde Bélgica.

"Queremos hacer tres preguntas al candidato Aragonès: ¿Aceptará una presidencia intervenida por el Consejo por la República, ese artefacto parapolítico diseñado a medida de Puigdemont? ¿Aceptará esa injerencia perpetrada desde Waterloo? ¿Aceptará una presidencia tutelada una vez más?", ha planteado.

Con todo, la viceprimera secretaria del PSC ha urgido a desencallar la situación porque los catalanes necesitan un Govern en plena pandemia y ha insistido en que existe una alternativa de izquierdas a una nueva alianza independentista, para formar un gobierno que priorice la lucha sanitaria contra el virus, la reactivación de la economía y la reconstrucción social. EFE