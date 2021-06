El profesor expedientado por afirmar que solo hay dos sexos: "Es una excusa para dar una lección"

El anteproyecto de Ley Trans del Gobierno -que puede cobrarse durante los próximos días una pieza hasta la fecha fundamental en el Ejecutivo de Sánchez, la de la vicepresidenta primera Carmen Calvo- sigue inyectando en distintos foros culturales y de educación las incongruencias de este polémico paquete legislativo.

Tras meses de profundo y áspero debate interno, el Gobierno avanza así en uno de sus proyectos más mediáticos y que, sin embargo, ha sido duramente criticado por grupos feministas que defienden la objetividad del sexo y, por tanto, de la naturaleza: se nace hombre o mujer.

Esta misma mañana, Benigno Blanco, expresidente del Foro de la Familia y experto en ideología de género, ha declarado en ‘Herrera en COPE’ que encuentra tres problemas de esta ley como es “adoctrinamiento ideológico sobre sexualidad acabando con el pluralismo de opiniones en esta materia; en segundo lugar, apuesta sin solvencia médica por unas intervenciones de cambios de sexo que en otros países como Suecia o Gran Bretaña empiezan a ser limitadas porque están provocando consecuencias muy indeseables y; en tercer lugar, desprotección de los mismos menores que tienen problemas de identidad de sexo porque se les niega y se les prohíbe acudir a apoyos profesionales y técnicos”.

El vaticinio de Blanco respecto a la censura y el fin del pluralismo de opiniones en esta materia no se ha hecho esperar. La directora del instituto público IES Complutense de Alcalá de Henares ha suspendido seis meses de empleo y sueldo a un profesor de Biología y Geología por asegurar a sus alumnos que únicamente existen dos sexos, el masculino y el femenino. El docente expuso durante su clase que los hombres nacen con cromosomas XY y las mujeres con cromosomas XX y, aunque se puedan someter a intervenciones quirúrgicas, genéticamente siempre van a mantener los cromosomas XY o XX.

El caso: en la Consejería de Educación, Universidades y Ciencia

Enrique Ossorio, consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "el expediente continúa en fase de instrucción, y por tanto, debe respetarse la confidencialidad de su contenido y la presunción de inocencia del docente mientras la Comunidad trata de averiguar las posibles responsabilidades en las que hubiera podido incurrir el docente".

El consejero también ha informado de que "la directora no ha expulsado al profesor, contrariamente a lo que se ha publicado, puesto que no tiene competencias para ello. Tampoco el profesor ha sido sancionado con seis meses de empleo y sueldo. Desde la apertura del expediente no ha impartido clase, aunque sí ha recibido su sueldo".

El IES Complutense de Alcalá de Henares, con el que ha intentado contactar sin éxito COPE, ha emitido un comunicado en el que argumentan que "el expediente disciplinario incoado sigue su curso y el procedimiento no ha terminado", e insisten en que "la razón principal por la que se decidió informar al Servicio de Inspección de lo que estaba ocurriendo no fue otra que la de intentar proteger a los alumnos de primero de la ESO del centro". "La Consejería de Educación no va a apartar a un docente de Biología y Geología por afirmar que solo existen dos sexos, de ser así tendría que apartar a todos los docentes de Biología. Lógicamente, habrá otras cuestiones a tener en cuenta para que se haya tomado esta decisión", concluyen.

Por su parte, Jesús Barrón, el profesor expedientado, ha confirmado a COPE que la sanción, "cautelar y por un periodo máximo de seis meses" se la entregaron "el 31 de mayo en el despacho de dirección con dos testigos: la subdirectora y la secretaria. Al mismo tiempo se me confirmó que estaba suspendido de empleo y sueldo por suponer una grave amenaza para mis alumnos".

"A fecha de hoy no sé quién me acusa, ni de qué me acusa. Todo esto sin haberme podido defender. He ido en contra de esta ideología de pensamiento único y totalitario y lo he pagado con la expulsión", ha añadido el profesor.

"Soy profesor de Biología y Geología con una experiencia de 25 años. Desde 1994 llevo impartiendo temas sobre la sexualidad humana y sé lo que puedo o no puedo decir, sobre todo en temas referidos al adoctrinamiento de los alumnos. Yo me dedico a argumentar desde un punto de vista científico tanto el sexo XX o XY desde el momento de la concepción", se ha defendido Barrón.

El profesor ha insistido en que "nunca se ha manifestado sobre las orientaciones sexuales de nadie. Las filias que pueda tener alguna persona sobre estos temas ya no son materia de la asignatura. Yo me dedico a argumentar de manera científica. ¿Qué es lo que sucede? Que la argumentación científica choca frontalmente contra las ideologías de género que no tienen esta base. Estas se mueven en torno a la verdad relativa, y todo lo que sean realidades científicas se oponen frontalmente, y aquí es donde ha estado el problema. Una verdad científica que choca contra una verdad subjetiva e ideológica que quiere imponerse y que no es reflexiva, es impositiva"

Según el docente, "la directora de mi centro escolar lo ha tomado como excusa para dar una lección ejemplificadora para demostrar que todas aquellas personas que no tengan ese pensamiento único o se desvíen van a ser castigadas y apartadas de la docencia, y además tienen que demostrar su inocencia"

Jesús Barrón ha defendido también en declaraciones a este medio que "como docente de vocación verdadera digo la verdad -científica, claro- y no la oculto. Como yo hay más docentes, en todos los campos del saber y de las disciplinas que se imparten en los institutos, pero los profesores tienen miedo. Las consecuencias pueden ser dramáticas, e incluso si no tienes recursos psicológicos suficientes te puedes incluso generar una depresión"

En este sentido, ha querido apuntar que "hace unos meses tuvimos unas charlas formativas, o 'deformativas', organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en la que tuve que escuchar que existen tres géneros, que había tres sexualidades. A pesar de que soy una persona abierta, flexible, a la que le gusta escuchar y a la que, por mi mentalidad científica, intenta aprender de todo, tuve que rebatir científicamente estos argumentos. Me costó ser reprochado"

"Cuando quieres argumentar de manera científica con ellos, ¿qué es lo que te dicen? Cállate. No argumentes. Sé respetuoso. Quieren eliminar cualquier opinión que difiera de ese pensamiento único. Las líneas transversales que están adoptando algunos centros, a espaldas de los padres, persiguen el adoctrinamiento de nuestros hijos", ha matizado resignado.

¿Cuál será ahora el recorrido judicial del caso?

Respecto a los próximos pasos que plantean dar, ha informado que su defensa está ahora "en manos de la abogada Polonia Castellanos, de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Creo que es importante que se debata sobre este caso, que se genere opinión, y esto es algo que ellos no quieren que suceda"

Jesús Barrón, por último, ha querido desmentir las declaraciones del consejero Ossorio, y ha aclarado que "no he dejado de ir a clase por decisión propia, sino porque me han expulsado. Si esto sigue adelante iremos a un Contencioso-Administrativo porque me niego a que sea la Administración la que me juzgue. Buscaremos que sea un juez imparcial y ajeno a la causa el que dictamine la sentencia. Si se archivara, mucho mejor para todos porque esto no deja de ser el capricho del equipo directivo de un instituto al que se le ha ido el caso de las manos. No eran conscientes de la repercusión que ha adquirido este tema"