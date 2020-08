La acertada profecía de Espinosa de los Monteros que levanta ampollas: "Odio a este fascista"

Las polémicas en redes suelen estar protagonizadas por temas domésticos, a saber, la presunta 'caja B' de Podemos, la marcha del Rey Juan Carlos de España o cualquier cosa relacionada con el coronavirus y su gestión. Lo sorprendente este miércoles de agosto ha sido ver envuelto al diputado y portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, envuelto en una discusión con un periodista norteamericano a raíz de la nominación demócrata de Kamala Harris como candidata a la Vicepresidencia junto a Joe Biden. Una nominación que Espinosa ya profetizó.

La profecía cumplida al milímetro de Espinosa de los Monteros

Aunque en Espña no haya sido una noticia muy comentada, lo cierto es que Espinosa de los Monteros siempre ha tenido tendencia ha analizar lo que ocurre al otro lado del Atlántico, dada su estrecha relación con el país que hoy preside Donald Trump. En la noche (española) de este martes conocimos que la mujer que acompañará a Joe Biden en su carrera para derrocar a Trump será Kamala Harris, la primera mujer negra que podría ostentar el cargo de Vicepresidente de los Estados Unidos.

Joe Biden y Kamala Harris en el debate demócrata

Ha sido ya este miércoles cuando Espinosa de los Monteros ha querido rescatar un mensaje antiguo que él mismo publicó en el que lanzaba su particular 'quiniela' sobre cómo sería el candidato que finalmente elegiría Biden.

Y la elegida es....Kamala Harris!

Mujer, de la minoría negra, y de nombre exótico (reminiscencias de Barack). Todo junto.

No digan que no les avisamos!!!#BidenHarris2020#BidenHarrispic.twitter.com/ucOaMXBzNs — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 12, 2020

"Y la elegida es... ¡Kamala Harris! Mujer, de la minoría negra, y de nombre exótico (reminiscencias de Barack). Todo junto. ¡No digan que no les avisamos!", ha asegurado un Espinosa de los Montero que acompañaba el mensaje con una captura de pantalla de su tuit antiguo, publicado el 31 de julio de 2020, y un titular donde se confirmaba la nominación de Harris por Biden.

En USA, a 100 días de las elecciones, Biden aún no ha nombrado a su candidato a Vicepresidente. Lo tiene que nombrar en breve.

Mis apuestas:

2 a 1: será una mujer

3 a 1: pertenecerá a una minoría

5 a 1: tendrá nombre exótico

30 a 1: todo lo anterior

50 a 1: nada de lo anterior — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) July 31, 2020

En concreto, Espinosa aseguró lo siguiente:

Lo cierto es que la profecía de Espinosa se ha cumplido al milímetro y eso ha sido algo que no ha gustado a todo el mundo, incluido en EEUU.

La crítica a Espinosa de los Monteros de un periodista de Variety

Tras la publicación en la que espinosa se autofelicitaba por su acierto, entraba en escena Jamie Lang, periodista que trabaja con la revista Variety y lanzaba el siguiente ataque al español, que ya ha borrado de su cuenta de Twitter.

"I hate this fascist, racist, sexist fuck so much. Evil to his very core", lo que en español sería algo así como: "Odio mucho a este mierda fascista, racista y sexista. Malvado hasta el fondo". Un alarde de diplomacia, sin duda. Pero Lang no se ha quedado sin respuesta y el propio Espinosa ha contestado al periodista en inglés, en un mensaje que también ha sido borrado.

"I don’t hate you at all. In fact, even though I was a subscriber to Variety for a couple of years, I’ve never even heard of you. However if you happen to be a journalist, and believe that stating obvious facts is fascist, racist, or sexist, I do suggest you get professional help", lo que en español quiere decir: "No te odio en absoluto. De hecho, aunque estuve suscrito a Variety durante un par de años, ni siquiera he oído hablar de ti. Sin embargo, si resulta que eres periodista y crees que declarar hechos obvios es fascista, racista o sexista, te sugiero que busques ayuda profesional".

Espinosa de los Monteros junto a Santiago Abascal en el Congreso

Tras esto, el periodista americano respondió a Espinosa en con un mensaje que ya ha borrado y tras el que el de Vox le mostró una imagen de Lang en el que nombraba a la nueva candidata demócrata por su nombre "exótico".

Wait a minute - *I* am racist for alluding to a name that *you* used yourself just last night?��#LoveBeatsHate#NoMolesteProgre#HalaPaCasaYaHombrepic.twitter.com/nhNfgmjw4D — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 12, 2020

"Espera un minuto - * Yo* soy racista por aludir a un nombre que *tú* usaste justo anoche". Finalmente, Jamie Lang se ha disculpado aludiendo a que "odio" es una palabra demasiado fuerte y que sigue sin estar de acuerdo con Espinosa. Disculpas que el de Vox ha aceptado:

Apologies accepted, no hard feelings. Let’s agree to disagree; that’s what freedom and tolerance is all about — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 12, 2020

"Disculpas aceptadas, sin resentimientos. Acordemos estar en desacuerdo; de eso se trata la libertad y la tolerancia", ha concluido Iván Espinosa de los Monteros.