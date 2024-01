El problema que oculta el Gobierno con las cifras del desempleo: "Se está falseando una realidad"

El verdadero problema que oculta la estadística del desempleo es el "artificio de los fijos discontinuos” que han estado inactivos durante 2023, explican a COPE en la dirección del PP. Mientras el PP dice que “se está falseando una realidad" que nos lleva a superar los 3 millones de parados, en el PSOE insisten en el “éxito” de la reforma laboral que aprobaron con Sumar.

Audio





"Ni la ministra Yolanda Díaz, ni ningún organismo público comparte los datos sobre fijos discontinuos y solo conocemos", lamentan en la dirección del PP, "que en enero de 2023 había cerca de medio millón de personas, 443.000 en esa situación de inactividad y sin sueldo pero con contrato".

"Se está falseando una realidad"



Son el resultado de la reforma laboral que aprobaron PSOE y Sumar, que ha hecho que desciendan esas estadísticas considerablemente. Los socialistas sacan pecho, lo consideran un éxito y así lo explican en los informes que mandan a Bruselas, sin embargo, son datos que llevan al PP a asegurar que hemos superado la cifra de los tres millones de parados con esa modalidad de contrato interrumpido en el tiempo.

"Eso no quiere decir que el INE o el SEPE falseen los datos", reconocen a COPE, "es solo que no constan en ninguna parte y que no se pueden incluir las estadísticas oficiales para seguir con esa táctica". Aseguran en Génova de que "lo que no vemos, no existe, aunque eso nos vacía el bolsillo".