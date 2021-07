El presidente de Melilla recurre a la vía judicial tras su expulsión de Ciudadanos

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha acudido este lunes a la vía judicial y ha pedido que se adopten "medidas cautelarísimas", que no ha especificado, después de que su partido, Ciudadanos (Cs), presentara el pasado viernes un escrito comunicando a la Asamblea de Melilla su expulsión de la formación naranja.



En una nota facilitada hoy por la Ciudad Autónoma, De Castro ha justificado esta medida porque considera que se están "vulnerando sus derechos fundamentales".



De Castro ha señalado que lo ha comunicado a la Mesa de la Asamblea, que no se ha tomado ninguna decisión, por lo que "todo continúa igual" y se mantiene como presidente de la Ciudad Autónoma y como miembro del Grupo Mixto, del que forma parte desde el inicio de la legislatura al tener Cs un único escaño.



Ciudadanos notificó el pasado viernes oficialmente a la Asamblea de Melilla la expulsión del partido de De Castro, después de que el pasado mes de marzo la Comisión de Régimen Disciplinario le abriera un expediente por "incumplir las directrices del partido", tras conocerse que había sido citado como investigado por supuestas irregularidades en procedimientos de contratación del Gobierno de Melilla.



Desde que se dio a conocer aquella decisión, De Castro siempre ha mantenido que la misma no se ajusta a las normas y estatutos de la formación naranja y, además de presentar diferentes recursos, ha sostenido que se debe a su pertenencia al sector crítico del partido.



De Castro ha manifestado también que la resolución que C's registró el pasado viernes, firmada por su secretaria general, Marina Bravo, pedía que fuera apartado del Grupo Cs.



"Es difícil que me aparten de un grupo que no existe", ha dicho, a la vez que ha negado ser un tránsfuga, "como están diciendo de forma interesada".



"No puedo ser un tránsfuga porque tránsfuga es aquel que abandona su grupo y yo no abandono ningún grupo. A mí me expulsan de un partido. Una cosa son los partidos políticos y otra los grupos políticos en la Asamblea, hay sentencias de todo tipo que hablan de eso", ha agregado.



Por ello, ha dicho que para él "la decisión está muy clara" y, "en el peor de los casos", que sería pasar a ser diputado no adscrito, asegura que también conservaría sus cargos porque "según el reglamento, los cargos que se tiene previamente a esa situación se conservan y no se puede adquirir uno nuevo".



De Castro, único diputado de Cs en la Asamblea de Melilla, preside la Cámara y la Ciudad Autónoma desde el 15 de junio de 2019 tras un pacto con Coalición por Melilla (CPM), que tiene 8 diputados, y el PSOE, que tiene 4, lo que les permite una ajustada mayoría de 13 de los 25 escaños y formar un Gobierno entre las tres formaciones.



La Asamblea de Melilla está formada por PP, con 10 miembros; Coalición Por Melilla (CPM), con 8; PSOE, 4; Vox, 2, y grupo mixto, donde está de De Castro, de Ciudadanos.



Para formar grupo en la Asamblea de Melilla es necesario tener al menos dos diputados.



El PP considera que De Castro se ha convertido en un "tránsfuga" al mantener el acta de diputado tras el escrito oficial de expulsión de Cs, le ha exigido que especifique cuáles son esas medidas cautelarísimas que solicitado y le ha advertido de que exigirá responsabilidades judiciales "si alguien quiere retorcer la ley y adaptarla a sus intereses personales.