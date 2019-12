La pregunta de TV3 a Evo Morales sobre la independencia que preferirían no haberle hecho

Evo Morales se ha convertido en una de las noticias internacionales del año, incluso para TV3, que sigue empeñada en hablar de independencia. Tras ser apartado del poder, el líder indígena de Bolivia se ha convertido en un elemento arrojadizo entre los políticos también de nuestro país. De hecho, la misma Ada Colau escribió un mensaje de apoyo hacia Morales, que actualmente se encuentra en México.

Pero, al margen de las palabras de apoyo de Colau y otros tantos destacados “líderes progresistas”, lo que han entrevistado a Evo Morales. Desde el ente público catalán, han querido trazar un paralelismo entre la situación regional de Cataluña y la de otras regiones del país sudamericano. De esta forma, Morales ha sido preguntado por si permitiría que una región de su país realizara un referéndum.

Desde el programa 'Quatre gats', se ha lanzado una serie de vídeos promocionales, en el que se encuadra este momento de la entrevista. La reacción de las redes ha sido muy notoria y los comentarios vertidos en Twitter muestran la paradoja que supone que TV3 traslade esta cuestión a Morales y reciba semejante respuesta.

Tomen buena nota cuando vayan a sentarse a departir con ERC @ahorapodemos @PSOE . Bolivariano, progre o no progre, ningún país permitiría a uno de sus territorios, que no es ni ha sido colonia, independizarse unilateralmente. Es division, debilidad, deslealtad. No es obvio??