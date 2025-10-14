El PP plantea endurecer los requisitos para que los migrantes obtengan la nacionalidad española

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado endurecer los requisitos para que los inmigrantes accedan a la nacionalidad española, elevando "el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional": "Nunca defenderemos una política migratoria que convierta barrios enteros de nuestro país en lugares irreconocibles".

En un acto en Barcelona, acompañado de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Feijóo ha desgranado los diez puntos del plan de inmigración del PP, que busca propiciar una inmigración "ordenada, legal y humana", ante el actual "descontrol", del que ha responsabilizado al Gobierno.

"Nunca defenderemos una política migratoria que convierta barrios enteros de nuestro país en lugares irreconocibles de nuestro país", ha afirmado Feijóo, que ha subrayado que "la nacionalidad española no se regala, se merece" y que "la diversidad cultural no puede arrastrar a la fragmentación cultural".

Además de medidas ya conocidas como el visado por puntos o unificar en una única autoridad las competencias en inmigración, el líder del PP ha dado a conocer de nuevas, como el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad, que la residencia de larga duración "dependa del esfuerzo y no del mero paso del tiempo" o que prestaciones sociales como el ingreso mínimo vital estén vinculadas a la búsqueda de empleo.

Los populares han querido diferenciarse del "buenismo" del Gobierno y del "fanatismo" y la "criminalización injusta" de Vox, y han presentado su propuesta como "una tercera vía", basada en "la razón, el equilibrio, el humanismo y la esperanza".

"La nacionalidad es un honor, no un trámite"

"La nacionalidad española no puede ser un mero trámite administrativo. Debe de ser ante todo un reconocimiento a quienes han demostrado con hechos su voluntad de integrarse, de respetar nuestras leyes y de contribuir al país que los acoge", ha sostenido.

Según Feijóo, "ser español no es solo vivir en España, es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino, es sentirse parte de algo más grande que uno mismo".

Para garantizar una integración "real y verificable", el plan del PP detalla que se "elevará el nivel de exigencia lingüística hasta el B2 y se implantará una prueba reforzada de conocimiento institucional, legal, cultural e histórico".

Sobre la residencia de larga duración, Feijóo ha defendido que no se otorguen "por inercia" y por el "mero paso del tiempo", sino basándose en "criterios de contribución, trabajo e integración".

Asimismo, ha apostado por reformar el sistema de asilo para que sea "ágil y riguroso", excluyendo del listado a "los países seguros donde no existe ningún riesgo grave para la persecución política" y endureciendo los requisitos para la reagrupación familiar.

El líder del PP ha afirmado que el plan está dirigido tanto a los españoles como a los inmigrantes, que son "los primeros que merecen orden y vías de entrada legal para que funcione la inmigración y necesitan acabar con las mafias".

"Mano tendida" a quien venga a prosperar

"Queremos una inmigración de personas libres, responsables, con aspiraciones y con ganas de prosperar. Personas que vean en España una oportunidad de futuro y no un refugio de subsidios", ha indicado Feijóo, que ha afirmado que en España hay "medio millón de personas inmigrantes que vive sin intención de trabajar y sin intención de cotizar".

Por ello, ha planteado que prestaciones económicas, como el ingreso mínimo vital, se vinculen a la búsqueda activa de empleo: "Deben acompañar el esfuerzo, no sustituirlo".

Feijóo ha prometido también una "lucha sin cuartel" contra las mafias, así como "tolerancia cero" con el delito, afirmando que "la pérdida de la residencia será automática en delitos graves".

"La mayoría de los inmigrantes no son delincuentes, en ningún caso. Y, por tanto, esa gran mayoría no puede verse intoxicada por aquellos que no cumplen la ley. Es inaplazable que no paguen justos por pecadores", ha remarcado el líder del PP, que ha apostado por tener "mano tendida" para quien venga a prosperar.

"España no es un país racista"

Ezcurra, encargada de la elaboración del plan, en el que también ha tenido un papel destacado el 'think tank' Reformismo21, ha remarcado que la propuesta del PP "es una vía frente al descontrol y el fanatismo" y una forma para que España "lidere" la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la UE.

"La inmigración no es un tema de moda, es una cuestión de país. Es una cuestión que genera una preocupación legítima porque mucha gente siente que su barrio ha cambiado, a veces se sienten extraños o incluso inseguros y el principal partido de España les tiene que dar como mínimo una respuesta a esa inquietud", ha argumentado.

Por su parte, Fernández ha defendido que España "no es un país racista", sino uno de los "más abiertos y tolerantes del mundo" y ha apuntado que la "legítima preocupación" por la inmigración es fruto del "buenismo populista del papeles para todos" y del "multiculturalismo mal entendido".